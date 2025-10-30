AI熱潮快崩了？專家警告：一旦出現「元宇宙時刻」就該逃命！

AI熱潮讓科技股衝上天價，企業紛紛投入數十億美元在人工智慧相關投資中。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕當人工智慧（AI）開始讓人聯想到「元宇宙」（Metaverse）時，股市最熱門的投資題材恐怕也將面臨危機。這場AI熱潮讓科技股衝上天價，企業紛紛投入數十億美元在人工智慧相關投資中。但市場研究公司BCA Research 表示，它正密切關注「元宇宙時刻」的潛在警訊，也就是一家大型AI公司宣佈更多資本支出，但其股價反而下跌時，投資人就該是時候撤出了。

BCA Research全球首席策略師貝瑞辛（Peter Berezin）本週在給客戶的報告中指出：「一旦這種情況（元宇宙時刻）發生，那就該趕緊逃命了。」、「在那之前，我們仍願意在未來12個月內，維持略低於基準的股票配置比例。」

「元宇宙」幾年前曾是市場的流行象徵，吸引了大批資金湧入，然而這股熱潮最終退燒，導致像 Meta 這樣的公司承受數十億美元的虧損。一些觀察人士指出，當前的AI狂熱與當年的元宇宙風潮頗為相似，大型科技企業正砸下鉅資購買晶片與建置資料中心，但實際變現方式仍不明朗。

根據《商業內幕》（Business Insider）對財報的分析，亞馬遜（Amazon）、Meta、微軟（Microsoft） 與 Google 這4家AI浪潮核心企業，今年在AI基礎設施上的資本支出總額可能高達 3200億美元。

貝瑞辛指出，科技股近來其實已出現多項警訊。首先，那些被稱為「超大規模企業」，也就是在AI上投入巨資的大型科技公司，其自由現金流（FCF）近幾個月來明顯下滑，這可能意味著財務結構正在走弱。貝瑞辛表示，這與當年網路泡沫破裂前電信類股的情況相似。

其次，過去受AI題材支撐的投機性股票，近幾週也陸續出現拋售潮。貝瑞辛指出，量子運算、稀土與核能等類股近期的下跌，都是AI投資交易降溫的警訊。

隨著投資人開始評估近年AI帶動的驚人漲勢，華爾街上有關「股市泡沫」的討論聲浪也越來越大。以科技股為主的那斯達克100指數在過去5年間已上漲 135%；而追蹤七大AI核心企業的 Roundhill壯麗七主動型ETF（ Roundhill Magnificent Seven ETF）則自成立以來暴漲 172%。

