經部4大支持措施申請1468件 研發轉型補助以金屬機電業最多

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院9月11日通過韌性特別預算案，其中經濟部編列460億元辦理產業支持4大措施，措施自8月7日開放全面受理申請，截至10月28日止上網或臨櫃申請案件共計1468件，其中研發轉型補助申請案累計656件，以金屬機電業申請最多。

4大產業支持措施中，外銷貸款優惠保證加碼提供中小企業每家可申請最高6000萬元保證額度、保證成數最高9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小企業則提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成；目前已核保22件，核保融資金額約9.2億元。

中小微企業多元發展貸款加碼提供最高3500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中貸款金額在1000萬元以內者利率減碼1.5%、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為10成；目前已申貸450件，申貸金額43.4億元。

研發轉型補助提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4000萬元，企業自籌款須超過全案總經費50%，且全新設備購置費不得超過全案總經費40%；自8月7日受理申請後，目前申請中計656件，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

爭取海外訂單提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2000萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費50%以上；單家、多家僅能擇一申請。自8月7日受理申請後，目前已接獲340件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。

為確保國內廠商能充分了解並運用相關產業支持措施與補助資源，除了必要的媒體宣傳外，政府更規劃了多元化的資訊傳達與服務管道，包含設立免付費諮詢專線0800-280-280、行政院設置台美關稅談判及產業支持方案網站（https://twustariff.ey.gov.tw/），供業者查詢對等關稅說明、產業影響評估及產業支持方案等資訊。

