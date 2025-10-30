工程訂單逾200億 國統營運展望持續成長

2025台灣國際水週（TIWW）」登場，水資源概念股國統現場展示「澎湖馬公第二海水淡化廠」。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕「2025台灣國際水週（TIWW）」登場，水資源概念股國統（8936）現場展示「澎湖馬公第二海水淡化廠」，國統也表示，目前在手工程訂單超過200億元，預計未來3年內隨工程進度逐步認列。

國統以海水淡化、水處理及管線領域為主，國統指出，自2004年起於澎湖建置全台第一座民間自營運的海水淡化廠，穩定供應離島用水，使澎湖成為全台唯一不缺水的地區，也成為國內最具指標性的海淡案例，去年更承攬全台規模最大的海水淡化廠臺南海淡廠第一期工程，協助政府強化南部地區供水韌性與永續發展。

請繼續往下閱讀...

國統也說，隨南科高雄第二（橋頭）園區污水處理廠一期新建工程、石門水庫至新竹聯通管－道路埋設段工程、鯉魚潭場第二送水管工程-管（二）等標案工程持續進行，9月營收7.33寫下新高，第三季營收17.34億元、季增23%、年增45%，且目前在手工程訂單超過200億元，預計未來3年內將隨工程進度逐步認列，積極爭取政府再生水、污水處理廠、海水淡化廠及重大管線布建等工程標案，整體營運展望可望維持穩健的成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法