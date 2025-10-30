微軟因OpenAI投資損失逾950億元

微軟因OpenAI投資，損失31億美元。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國軟體巨擘「微軟（Microsoft）」因對OpenAI的巨額投資，導致公司第1季（7-9月）淨利減少31億美元（約新台幣950億元）。

綜合媒體報導，微軟在週三（29日）盤後公布的第1季財報揭露上述訊息，指淨利下降主要反映一項「權益法投資（equity method investment）」，導致每股盈餘下降0.41美元（約新台幣13元）。

但儘管如此，微軟第1季淨利仍從去年同期的246.7億美元（約新台幣7570億元）增至277億美元（約新台幣8499億元）；每股盈餘由3.3美元（約新台幣101元）增至3.72美元（約新台幣114元），優於市場預期的3.68美元（約新台幣113元）。

根據微軟公告，自2019年首次投資OpenAI以來，公司向OpenAI承諾的投資總額達130億美元（約新台幣3989億元），其中116億美元（約新台幣3559億元）已於今年9月底到位。

