土城最後一塊處女地將開發 暫緩發展區最快明年區段徵收

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市土城區金城路2段的土城暫緩發展區，早期屬於土城彈藥庫禁建區，隨著軍事管制解除，鄰近的市地重劃區及司法園區陸續開發，導致當地公共設施不足，市府推動區段徵收開發，都市計畫變更案已於今年5月27日經內政部都市計畫委員會通過，即日起辦理再公開展覽30天，預計明年啟動區徵作業。

新北市政府城鄉發展局局長黃國峰指出，土城暫緩發展區是捷運土城站周邊最後一塊未開發的區域，面積約14.67公頃，配合軍事禁建解除，以區段徵收方式進行整體開發，成為縫合土城周邊都市機能的「最後一塊拼圖」。

城鄉局表示，本次開發取得約8.14公頃公共設施用地，包含3.84公頃公園綠地、2公頃學校用地，並劃設0.74公頃社會福利設施用地，預計提供600戶社會住宅，結合托育、托老等公益性設施，滿足居民就學、生活與休閒需求。考量未來周邊將有大量人口遷入，將明德路拓寬至20公尺，提升道路容量，銜接司法園區20公尺寬的主幹道。

城鄉局計畫審議科科長許仁成表示，土城暫緩發展區都市計畫為早期擬定，因應時空變化，調整部分土地使用，例如保留斬龍山文化遺址，劃設公園用地，配合金城交流道工程施作，將1.46公頃的商業區位置調整到靠近土城醫院左側，與司法園區商業區串聯，區內留設5%土地，用於興建社會住宅等。

許仁成說，即日起辦理再次公展30天，11月13日將在土城區公所舉辦說明會，公展期間各界公民或團體可提出建議，若有陳情意見，將依程序經新北市和內政部都市計畫委員會審議通過，如公展順利無人陳情，最快2026年啟動區段徵收作業。

