自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》台積電：股價創新高 市值佔台股逾43％

2025/10/30 11:21

台積電股價創新高，市值佔台股逾43%。（記者洪友芳攝）台積電股價創新高，市值佔台股逾43%。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片霸主輝達市值突破5兆美元，台積電ADR也漲1.18%收在305.09美元，激勵台積電（2330）今日股價續開高走高，股價最高達1520元，上漲15元，再創歷史新高價，市值攀升達39.41兆元新高，佔台股總市值高達逾43%。截至11點，股價雖拉回至1515元，仍是台股撐盤主角。

輝達執行長黃仁勳在GTC大會演講中，宣布輝達最新一代Grace Blackwell系列自推出以來需求持續爆發，短短三個半季已出貨600萬顆GPU，遠超市場預期，且系列累計訂單金額已達5000億美元，預計2026年底前出貨量將達2000萬顆GPU。

AI市場不管是輝達、AMD或一些公司自行開發的ASIC，都需委由台積電先進製程代工生產AI晶片，帶動台積電營運看好，股價持續走高，本月以來，股價漲幅逾16%，越過1400元、1500元大關。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財