焦點股》台積電：股價創新高 市值佔台股逾43％

台積電股價創新高，市值佔台股逾43%。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片霸主輝達市值突破5兆美元，台積電ADR也漲1.18%收在305.09美元，激勵台積電（2330）今日股價續開高走高，股價最高達1520元，上漲15元，再創歷史新高價，市值攀升達39.41兆元新高，佔台股總市值高達逾43%。截至11點，股價雖拉回至1515元，仍是台股撐盤主角。

輝達執行長黃仁勳在GTC大會演講中，宣布輝達最新一代Grace Blackwell系列自推出以來需求持續爆發，短短三個半季已出貨600萬顆GPU，遠超市場預期，且系列累計訂單金額已達5000億美元，預計2026年底前出貨量將達2000萬顆GPU。

AI市場不管是輝達、AMD或一些公司自行開發的ASIC，都需委由台積電先進製程代工生產AI晶片，帶動台積電營運看好，股價持續走高，本月以來，股價漲幅逾16%，越過1400元、1500元大關。

