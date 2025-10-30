晉升有殼族？ 北台灣預售案最低總價不用250萬

實價揭露桃園大園工業區內預售案，最低總價戶別233萬元。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕北台灣還有總價不用300萬就能當屋主的新案。根據新建案市調機構彙整今年北北桃竹實價揭露最低總價預售案，發現桃園市大園工業區內，有預售案實價最低總價約233萬元，不過，坪數僅7.8坪，市調業者指出，預售案出現過分低總價，不外乎小坪數、低樓層，蛋白區、甚至蛋殼區，且多數為投資型產品。

根據住展雜誌彙整，截至今年10月，實價揭露臺北市最低總價預售案出現在大同區延三夜市附近、約860萬元；新北市則是淡水區紅樹林一帶、總價約675萬元；桃園市出現在大園工業區、總價約233萬元，新竹則出現在湖口維東重劃區、約559萬元。



住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，目前北台灣低總價預售案絕大多數出現在蛋白區，且是小坪數、低樓層等戶別。

對於購物民眾來說自然得注意，尤其今年臺北市、桃園市等兩處低總價預售案、坪數均不到10坪，犧牲一定程度的居住空間。

進一步觀察北北桃竹預售大樓案實價揭露主力總價帶，臺北市落在2千萬至4千萬元、新北市落在1千萬至3千萬元，桃園、新竹落在1千萬至2千萬元間，而雙北市極低總價1千萬元內的占比低於2%，新竹總價低於1千萬元占比不到8%，桃園總價低於500萬則僅1.5%，共同特色均有坪數小、二線地段等因素。

陳炳辰指出，歷經一年多的冷氣團仍不乏新案創高單價，當前又開始期待降息、明年選舉政策牛肉、股市獲利了結等情勢，房價恐怕沒有調整空間。

