2025台北創業者年會11月舉辦 邀集跨領域專家搶佔AI市場

台北市政府產業發展局將於11月7日舉辦「2025台北創業者年會」，以「AI驅動產業新未來」為主題，邀集國內外產、學、醫、創投等跨域專家，引領北市新創業者運用AI技術搶佔國際市場。（北市產發局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕AI技術的迅速進展，正掀起全球產業的巨大變革浪潮，重塑各行各業的營運模式。為協助新創企業掌握AI趨勢、布局國際市場，台北市政府產業發展局將於11月7日舉辦「2025台北創業者年會」，以「AI驅動產業新未來」為主題，邀集國內外產、學、醫、創投等跨域專家，引領北市新創業者運用AI技術搶佔國際市場。同場亦將頒發2025台北市亮點企業獎，表揚優秀企業的創新能量。

產發局指出，「2025臺北創業者年會」集結台灣微軟、台灣大哥大及所羅門等三家產業尖端巨擘，以跨產業視角剖析AI如何驅動產業落地革命、重塑經濟模式，帶領產業迎向智慧新世代；另邀請台北醫學大學醫學、比翼生醫創投暨加速器與台智雲AI超算加速器計畫等業界翹楚暢談AI產業進化，如何協助不同產業導入AI技術工具，加值服務或產品價值，提升競爭力。

請繼續往下閱讀...

產發局表示，新創企業則以靈活思維與實戰經驗，展現AI應用的無限潛能，鳴醫、神瑞人工智慧、原見精機與APMIC亞太智能機器等4家AI新創優質團隊，具體展示AI如何在智慧醫療或機器人等領域創造價值，見證AI從技術研發走向落地應用，更進一步從臺北邁向國際。專題演講與深度對談場場精彩，名額有限，歡迎踴躍報名與會，詳情請見活動頁面：https://art2go.com.tw/2025TEAF/。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法