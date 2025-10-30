上億日圓分給子女 78歲貴婦有苦難言慘況曝

住豪宅、拿名牌包！7旬富婆因豪宅每年的房屋稅、維護等費用，每天活在恐懼中。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕住豪宅，穿著名牌服飾，手拿名牌包的78歲婦節子（Setsuko化名），乍一看，她是1位優雅的女士，雖然每年收入有240萬日圓，然扣除生活開支200萬日圓，每年還要繳150萬日圓的房產稅、管理費及維護費，面對豪宅這個吞噬金錢的怪獸，讓她每天生活在恐懼之中。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，10年前先生去世後，節子獨自住在東京市中心1個安靜的高檔住宅區的1棟低層公寓樓裡，她看起來像是1位富有的家庭主婦，她外出時總是穿著考究的西裝，拎著名牌包，鄰居們常稱讚她穿搭時尚。

然而，與人們的印象相反，節子的家庭經濟狀況卻出乎意料地拮据。

她目前的收入約為每年240萬日圓（約新台幣48萬），其中包括200萬日圓的遺屬撫卹金和40萬日圓的養老金，雖然這筆錢不算少，但維持生活開銷對她來說卻是一筆沉重的負擔。

如房產稅每年30萬日圓（約新台幣6萬），管理費和維修儲備金共70萬日圓（約新台幣14萬），光是房屋本身每年就要花費100萬日圓（約新台幣20萬），另還要花費50萬日圓（約新台幣10萬）維護1套閒置的度假屋，此外，她每年的生活開支為200萬日圓（約新台幣40萬），也就是說，每年都透支110萬日圓（約新台幣22萬）。

因此，過去10年，她已從積蓄中取出了大約1100萬日圓（約新台幣220萬）。

另1個令人擔憂的問題是，他們在八嶽山脈山上的別墅，這座木屋建於40多年前，是她丈夫父母留下的。每年夏天，這對夫妻都會定期去那裡避暑，順便照顧一下花園。

然而，丈夫過世後，她便不再去花園了。當孩子們去探望花園時，總是說：「花園雜草叢生，根本沒法打理了。」孩子們還說他們無意繼承花園的費用，這給節子帶來了沉重的負擔。

雖然正在努力出售這棟房子，但由於房子年代久遠、破敗不堪，一直沒有找到買家，而且維護費用、水電費和火災保險費每年要花費這個家庭 50 萬日圓。

在丈夫去世後，節子將先生留下1億日圓（約新台幣2000萬）的資產中的5000萬日圓（約新台幣1000萬）贈予了經濟拮据的長女和長子，並在遺產分割談判中分別給了長子和長女2500萬日圓。 「我不能對孩子們的困境視而不見，」節子說。

剩餘的 5000 萬日圓中，3000萬日圓（約新台幣600萬）仍以1年期定期存款的形式存放在銀行，剩餘的 2000萬日圓（約新台幣400萬）則存放在1個普通儲蓄帳戶中，但由於赤字彌補，存款只剩900萬日圓（約新台幣180萬）。

節子說，如果取消定期存款，我的生活會輕鬆很多，但定期存款是我退休後的生命線，如果損失了，就再也拿不回來了……而且，我不知道什麼時候會需要住院或護理。在這個平均壽命100歲的時代，我還能活幾年？我總是擔心錢會用光。

專家表示，像節子一樣，有很多老年人說：“我不缺錢，但我不能隨意花錢。” 且1個人擁有的房產越多，維護成本和稅負就越重。像節子這樣的人擁有一處度假屋，卻找不到買家，導致維修費用不斷累積，這種情況並不少見。實際上，這種結構會導致“流動性不足”，從而給家庭財務帶來壓力。

雖然目前狀況尚未對節子帶來麻煩，不過，建議節子賣掉現在的房子，搬到郊區車站附近的老人公寓或養老社區。目前他們預計房子能賣到1.2億日圓左右，這樣他們就可以製定一個財務計劃，透過搬家安享晚年，還能獲得相應的支持。

另節子也清點了衣櫥裡那些名牌商品和珠寶。雖然名牌商品賣出了意想不到的高價，但她發現非名牌珠寶只能用金條的價格買到，於是她把它們分成「要留的」、「要留給孩子的」和「要賣的」3類。她說，隨著她逐漸“整理好自己的物品和思緒”，她開始感到一種真正的“輕鬆”。

