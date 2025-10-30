輝達、阿里飆出市值奇蹟 ! 外媒解析「背後邏輯」

彭博指出，大規模人工智慧投資計畫往往會導致開出支票的公司，其市值大幅成長。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》指出，人工智慧（AI）熱潮正在股市中形成一種驚人的新算式，這點從大手筆投資AI的企業中顯現出背後邏輯，即「算力為王、AI為主戰場」，推動這些公司的市值往往出現更大幅度的成長，以輝達（NVIDIA）與阿里巴巴（Alibaba）為最新例子。

據報導，分析師指出，現今「投資者持續看好AI基礎設施的支出」，這點對輝達非常有利，推動目前AI相關公司的股價表現強勁，一些分析師甚至警告，AI相關類股可能已被超買（overbought）。

據報導，輝達在上週宣布擬斥資50億美元（約新台幣1535億元）收購英特爾（Intel）股權，隨後再公布對OpenAI高達1000億美元（約新台幣3兆元）的投資協議。在這兩項計畫宣布的短短數日間，輝達市值暴增逾3200億美元，近乎當初投資金額的3倍。

而中國的阿里巴巴也在上週三公布，其AI投資將超過今年初設定的500億美元（約新台幣1.5兆元）目標。雖未公布具體數字，但消息一出，美國ADR股價應聲上漲約10%。僅此一波消息，就為阿里巴巴帶來超過350億美元（約新台幣1兆元）的市值增長。

過去企業的大規模支出計畫通常需經歷一段時間才能反映在股價上，但現在只要市場展現「只要承諾大、布局明確」，就能引爆資金流入的現象。對於願意投入資料中心、AI基建並力爭成為領導者的公司，投資人興趣強烈。

對此，Global X Management Company LLC 主題研究主任德賽（Tejas Dessai）指出，市場已深信「成為 AI 領導者」需要巨額投資，也深信掌握規模與基礎設施即可從中獲利。

《彭博》指出，今年以來，其他一些公司也因承諾在人工智慧領域合計投入超過3170億美元（約新台幣9.7兆元）而股價上漲，例如Meta 、微軟（Microsoft） 、Alphabet、亞馬遜（Amazon）等，這些公司的股價漲幅是標普500指數在2025年上漲的主要貢獻者，這4家公司的合計市值增幅達1.8兆美元（約新台幣55.2兆元），遠超出投入金額。

此外，甲骨文（Oracle）也因為與OpenAI、軟銀、Meta 等合作，再加上穩健盈利前景而成為投資焦點。甲骨文預計，2026年度資本支出達350億美元，2029年將升至650億美元（約新台幣近2兆元）。其股價今年已上漲超過80%，市值增加近3900億美元（約新台幣11.9兆元）。

上個月，阿里雲CEO吳泳銘表示，為了迎接ASI時代的到來，對比2022年這個GenAI的元年，2032年阿里雲全球資料中心的能耗規模將提升10倍。

分析師指出，超級AI雲將成為下一代電腦，需大量晶片、儲存、資料中心、算力資源。在如此場景下，投資人所看到的是「未來經濟架構的重組」，晶片、資料中心、算力基建正成為新的戰略資產。

