聯邦政府持續停擺 美經濟已損失180億美元

〔財經頻道／綜合報導〕美國國會預算辦公室（CBO）表示，聯邦政府停擺今年已給美國經濟造成至少180億美元（約新台幣5530.5億元）的損失，而且這一數字在未來幾週「還會加劇」。

《彭博》報導，國會預算辦公室強調，大部份將是暫時性的影響，明年第1季經濟成長將出現短期提振。但該機構也預估，根據停擺最終持續時間的長短，美國GDP將有70億至140億美元（約新台幣2150.75億元到4301.5億元）的損失無法彌補。

根據國會預算辦公室週三（29日）發佈的報告，由於政府停擺，美國第4季GDP預計至少會下降1個百分點。

國會預算辦公室預估，一旦停擺持續6週時間，到11月中旬，Q4實際GDP成長將下降至1.5個百分點，減少280億美元（約新台幣8603億元）。如果停擺持續8週，大約在感恩節假期前後，實際GDP受到的衝擊將擴大至2個百分點，即390億美元（約新台幣1.19兆元）。

報告顯示，導致經濟活動下滑的因素有很多，包括聯邦僱員提供的服務減少、私營部門產出下滑，以及聯邦政府在商品、服務和食品援助方面的支出減少。

國會預算辦公室預估，由於政府關門將有65萬聯邦員工被迫休假，如果將所有休假員工都計入臨時失業人口，預估10月失業率將因此上升0.4個百分點，這將使自疫情爆發以來失業率單月漲幅最大的一次。

