焦點股》新紡：北士科土地題材火熱 滾量觸漲停

新紡今年因應客戶地緣計畫的要求，預計成立印尼海外子公司，進行擴廠規劃。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台北市長蔣萬安昨（29日）宣布輝達（NVIDIA）選定落腳北投士林科技園區T17、T18基地，11月底前可以完成與兩塊基地地上權人新光人壽的解約。消息一出，北士科周邊不動產題材大受激勵，其中手握大量資產的新紡（1419）今日股價開盤不久即攻上漲停63.6元，截至上午9時33分暫報61.1元，漲幅5.43%，成交量1989張。

除了土地資產活化之外，新紡在本業方面，今年因應客戶地緣計畫的要求，預計成立印尼海外子公司，進行擴廠規劃，分散集中生產的風險。同時，也將繼續深化產品發展的多元性及增加新客戶拓展的計畫，讓外銷成品布繼續成長。也會持續執行「5+3年」的海軍軍品營運權利，並進行研改及發展自費商品，多線發展營收。

請繼續往下閱讀...

此外，新紡鎖定企業ESG需求，透過旗下團體制服部門推動成衣回收計畫，發展自有可回收材質的服裝品牌「FYNE」，進一步開發生物基質材料，打造100%循環，經久耐用等系列產品，提升新產品附加價值及門檻，達到節能減廢目標。在廠區藉由設備優化，數據分析，提升現有製程，改善能源使用效率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法