英媒記者玩台灣一圈後驚呆了！大讚「亞洲旅遊寶藏地」

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，台灣擁有豐富的旅遊資源，但長期以來卻被西方遊客忽視，不過報導表示，台灣有許多有趣的文化景點、繁華的城市、美味的食物，且與亞洲其他地區相比，人口密度較低，人們對台灣的興趣正在蓬勃發展，台灣一定會成為熱門旅遊目的地。

《Daily Mail》以「鬱鬱蔥蔥的風景、美味的食物和熱鬧的城市—台灣為何成為亞洲成長最快的旅遊目的地」為題，介紹台灣觀光。該報記者實際探訪台灣，從北至南，發現台灣有許多有趣的文化景點、繁華的城市和美味的食物，而且與亞洲其他地區相比，人口密度明顯較低。

記者指出，他們的旅程從台北開始，探索了台北西門町、中正紀念堂，認為台北是個充滿活力的地方：既有東京的喧囂，又沒有東京的刻板，且隨處能感受到台灣人的友善。

除台北外，還造訪了南投日月潭、嘉義阿里山、台南等，並表示台灣的自然環境繼續給他們留下深刻的印象。報導特別介紹，台灣以對LGBTQ+群體的進步態度而聞名。2019 年，台灣成為亞洲第1個同性婚姻合法化的國家，並且擁有亞洲最大的年度驕傲節慶祝活動。

在台灣行中，記者也發現有趣的事情，表示食物在台灣文化中扮演著至關重要的角色，當地人打招呼時不會問別人「你好嗎？」，而是問「你吃了嗎？」。台灣美食的多樣性令記者相當訝異，甚至還有各種補身體的「食物」。

而文章也介紹，台灣除了健康生活外，還有很多甜品可以滿足愛吃「甜」的人，尤其台灣是珍珠奶茶的發源地。

《Dailymail》表示，儘管台灣擁有豐富的旅遊資源，但長期以來卻被西方遊客所忽視。鄰近國家日本和韓國，2024年分別接待約3690萬和1640萬國際遊客，但台灣遠遠落後，2024年的觀光人次為785萬7686人。

不過報導也表示，人們對台灣的興趣正在蓬勃發展，台灣注定會成為熱門旅遊目的地。

