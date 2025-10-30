要讓中國稀土壟斷破功！G7將推「關鍵礦產聯盟」 重塑全球供應鏈

七大工業國組織（G7）預計將宣布成立一項「關鍵礦產生產聯盟」，藉由簽訂供應協議來對抗中國在該領域的主導地位。圖為美國加州一處稀土礦場。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕七大工業國組織（G7）預計將宣布成立一項「關鍵礦產生產聯盟」，藉由簽訂供應協議來對抗中國在該領域的主導地位。據1名政府高層官員表示，美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利與日本這7個國家，計畫在本週五（31日）於多倫多舉行的能源部長會議結束時正式公布這項協議。

《彭博》報導，該協議將延續今年6月 G7 領袖峰會上達成的「關鍵礦產行動計畫」，該官員指出，此舉的目標，是要解決G7所認為的中國操縱市場的問題，包括中國有時透過向市場大量傾銷礦產以壓低價格，令西方國家的開採項目失去經濟可行性；而在其他時候，則會對出口實施限制。

據該官員透露，這項聯盟將涉及承購協議（offtake agreements），即買方承諾以固定價格認購礦場產量的一定比例。同時，協議內容還將包括「價格下限」（price floors）與「戰略儲備協議」（stockpiling deals）。

這項協議將涵蓋多種關鍵礦產及 G7 成員國內的相關企業。不過該官員表示，加拿大預期將是主要受益者之一，因為加拿大擁有豐富的關鍵礦產儲量。

這是美國及其盟國最新的舉措，目的在確保關鍵礦產供應鏈，可以不受中國控制獨立運作。美國與加拿大近年皆對多個採礦及礦產加工計畫提供資金支持，藉此提升銅、鋰、鎳等礦物的產量，並確保用於電子與軍工製造的稀土材料供應。

