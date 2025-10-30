AI熱潮助攻 軟銀創辦人孫正義重登日本首富

軟銀集團創辦人孫正義（Masayoshi Son）。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕軟銀集團（SoftBank Group）創辦人孫正義（Masayoshi Son）對於AI（人工智慧）的大膽投資正獲得回報，孫正義週三（29日）以551億美元的淨資產，超越了UNIQLO創辦人柳井正（Tadashi Yanai），重返日本首富寶座。

《彭博》報導，孫正義的淨資產在今年成長248％，週三達到551億美元（約新台幣1.69兆元），比柳井正的淨資產高出約2300萬美元（約新台幣7.06億元）。根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），在過去十幾年，日本首富寶座幾乎都是孫正義和柳井正兩人佔據，並從2022年4月以來，一直是柳井正保持領先地位。

孫正義近期財富的飆升與東京上市的軟銀集團表現相呼應，孫正義是軟銀集團最大股東，持有約3分之1的股份。現年68歲的孫正義掌控著涵蓋晶片製造商到新創企業的全球科技投資組合，並在今年開啟一場大手筆的投資熱潮，試圖將軟銀打造成為全球AI熱潮的關鍵力量。

孫正義也是美國總統川普（Donald Trump）在全球商業領域的主要外國支持者之一，在今年稍早承諾向美國投資1000億美元（約新台幣3.07兆元）。在川普訪問東京期間，軟銀也被列入有意在美國推動計劃的公司名單之中。

孫正義目前最野心勃勃的交易包括計劃向OpenAI投資300億美元（約新台幣9214.5億元），並與甲骨文（Oracle）和阿布達比基金MGX合作，斥資5000億美元（約新台幣15.35兆元）在美國各地建設AI資料中心和其他基礎設施。孫正義也尋求與台積電（2330）合作，在亞利桑那州打造價值數兆美元的AI、機器人產業園區。

與OpenAI、安謀（Arm）和其他AI投資相關的收益提振了軟銀的股價，讓軟銀成為AI基礎設施支出熱潮的風向球。孫正義近期的新寵兒包括英特爾（Intel），日前軟銀意外向英特爾投資20億美元（約新台幣614.3億元），並以54億美元（約新台幣1658.61億元）收購ABB的機器人部門，並對輝達（NVIDIA）、台積電擴大投資。

在網路泡沫時期，孫正義的淨資產每週增加高達100億美元（約新台幣3072億元），他過去曾稱，自己曾連續3天成為世界首富，但這名億萬富豪還來不及告訴任何人時，軟銀的股價就暴跌了。在接下來的20年裡，孫正義投資中國阿里巴巴集團，並握有蘋果iPhone在日本的獨家銷售權持續多年時間，這確保了軟銀迅速復甦，但北京對中國科技公司的打壓導致他的財富受到重創。

孫正義在2017年受訪時表示，不知道為什麼自己「活了下來」，當時他說，現在是時候進入下一階段了，那就是網路將發展成為行動網路。

