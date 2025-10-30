接棒黃金？「這金屬」刷歷史新高 明年恐變搶手貨

摩根士丹利（Morgan Stanley）預測，明（2026）年全球銅市將面臨20多年最嚴重供應短缺情況。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球礦山供應緊張加劇，摩根士丹利（Morgan Stanley）預測，明（2026）年全球銅市將面臨20多年最嚴重供應短缺情況，29日倫敦金屬交易所（LME）3個月銅礦期貨價格盤中最高來到每噸1萬1146美元，創下歷史新高，此外，3個月期鋅價格同日亦上漲1.1%至每噸3090美元，創2024年12月以來新高。

倫敦金屬交易所（LME）銅盤中最高價達到每噸1萬1146美元，超過2024年創下的1萬1104美元的前期高點。自今年年初以來，這種關鍵工業金屬的年漲幅，已超過26%，創下自2017年以來的最佳年度表現。

《金融時報》報導，傑富瑞分析師表示，近期銅產量受到「一些主要礦場的營運挑戰」的影響，並指出未來一年銅市場將出現「相當大的缺口」。

近期智利、非洲及印尼主要礦場事故頻傳，自由港麥克米倫、英美資源等礦商紛紛下調產量預期，CRU集團稱全球年度銅產量，恐創下疫情以來首次萎縮情形，摩根士丹利（Morgan Stanley）預測，明（2026）年全球銅市將面臨20多年最嚴重供應短缺情況。

此外，此前美國的關稅政策促使貿易商將大量銅運往美國，以利用美國市場的價格差異牟利，加劇了其他買家的供應緊張，提升銅對買家的吸引力。

經濟學人智庫全球經濟學家Matthew Sherwood表示：「我們預計銅價將保持近期漲幅，並持續到2026年及以後，最近的發展更表明，精煉銅市場收緊的趨勢將比我們之前預測的要早。」

