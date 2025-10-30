低迷的黃金猛拉跳漲！但又立馬回吐漲幅有原因

黃金價格週三（29日）上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管聯準會（Fed）如市場普遍預期般降息1碼，但由於市場仍在消化聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）關於未來政策路徑的評論，黃金價格週三（29日）上漲，但收盤漲幅較盤中明顯收斂。

黃金現貨價上漲0.3%，報每盎司3964.39美元，盤初漲幅一度達2%；12月交割黃金期貨上漲0.4%，報每盎司4000.70美元。

《路透》報導，Fed週三降息1碼，聯邦資金利率目標區間來到3.75至4.00%，是今年第2次放寬政策。

不過鮑爾對未來政策路徑發表謹慎看法，「本次會議討論中，各委員對12月走向存在強烈的不同意見。在12月會議上進一步降息並非定案。絕非如此，政策並不在預設的軌道上。」

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「黃金對鮑爾試圖收回12月降息預期，做出合乎邏輯的反應。我們已經看到聯邦基金利率期貨削減預期，這對美元是利多，但對黃金是利空。 」

獨立金屬交易員Tai Wong說：「12月降息現在遭到質疑，這將阻撓貴金屬的反彈氣勢。」

貿易方面，美國總統川普週三宣布與南韓達成貿易協議，並對與中國達成類似的貿易休戰表達樂觀態度，他預定週四與中國國家主席習近平會面。

黃金今年以來累積上漲 51%，並在10月20日創每盎司4381.21美元歷史新高，但隨後遭到獲利了結不斷下殺，本週黃金走勢持續低迷，迄今累積下跌超過3%，部分原因是美中貿易緊張局勢有所緩和。

