為什麼輸家會輸？羅伯特清崎揭露多數人無法致富的「心理關鍵」

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）認為，輸家之所以淪為輸家，是因為他們活在「恐懼」的情緒裡且抗壓性低。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）認為，輸家之所以淪為輸家，是因為他們活在「恐懼」的情緒裡且抗壓性低，認為唯有克服恐懼提升情商，才能翻轉人生。

羅伯特清崎週三（26日）在社交平台X發文指出，他向一位朋友展示他的Coinbase帳戶，並說明幾年前這個帳戶有多慘，幾乎沒什麼錢。但現在不一樣了，這個帳戶裡已經有好幾百萬美元的比特幣，且比特幣今年可能還會再漲1倍，甚至衝到20萬美元（約新台幣612.91萬元）。



羅伯特清崎稱，雖然他Coinbase帳上已經有好幾百萬美元的比特幣，但他的朋友只注意到他的帳戶「虧損」了幾十萬美元，完全看不到那幾百萬的收益。

羅伯特清崎認為，這種心理與情緒上的差異，就是富人、窮人與中產階級之間的關鍵區別，也就是所謂的情緒智商（EQ）。

羅伯特清崎稱，簡單來說，窮人與中產階級之所以貧窮，是因為他們「害怕失去」勝過「渴望贏得」，輸家EQ低，他們活在一種叫做「恐懼」的情緒裡。而富人則明白，恐懼與貪婪都是人性的一部分，他們懂得尊重並管理這2種情商特質。

羅伯特清崎表示，情商比智商（IQ）的力量更大，這也是為什麼許多受過高等教育的人士（像他的窮爸爸一樣）最後依然貧窮。

羅伯特清崎稱，在金錢的世界裡，情商比智商更重要，輸家更害怕失去，而不是渴望致富。這就是為什麼許多受過高等教育的老師依然很窮，因為他們智商高，但情商低。

文章最後，羅伯特清崎表示，若想要富有又快樂，那就必須擁有高 EQ，而這意味著你要足夠聰明，聰明到能夠「掌控」你的貪婪與恐懼。

