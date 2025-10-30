不只賣晶片！輝達化身全球最狂創投玩家 驚人投資數量曝光

截至10月中旬，輝達今年已投資59家公司，遠遠超過2024年全年的55筆投資。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達在9月宣布，計畫對 OpenAI 投資 1000 億美元，此舉只是輝達近年來在全球持續押注私人人工智慧（AI）公司的眾多投資之一。據統計，截至10月中旬，輝達今年已投資59家公司，遠遠超過2024年全年的55筆投資。

分析私募股權投資平台PitchBook 的資料顯示，截至今年10月中旬，輝達今年已投資了 59 家 AI 新創公司，其中至少有 10 件投資發生在過去2個月內。這個數字已超越輝達在 2024 年全年的 55 筆投資，也遠高於 2022 年的12 筆，顯示其投資步伐正明顯加快。

PitchBook 指出，儘管輝達並非一家創投公司，但它已逐漸成為全球創投領域中最具影響力的參與者之一。

至於輝達執行長黃仁勳本週在華府舉行的GTC大會指出，將與芬蘭電信巨擘諾基亞（Nokia）進行策略合作，共同開拓基於AI的新一代行動網路和通訊基礎設施，這讓輝達投資的公司又多一家。

