「這國」央行急把黃金「運回家」 ! 4年已回流280噸 1原因曝光

印度將在外的黃金儲備加速運回。經濟學家認為，此舉措是「加強對本國黃金資產的控制」。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕印度央銀是全球黃金的主要買家之一。近期傳出，印度央行正在「加快」將海外黃金儲備運回國內；截至今年9月底，印度國內存放的黃金已佔總儲備逾65%，創下歷史新高。數據顯示，在過去4年間，印度央行已運回近280噸黃金。

據報導，儘管印度央行未說明調整原因，但經濟學家認為此舉可能旨在「加強對本國黃金資產的控制」。印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）上月表示，印度央行正在「非常慎重地決策」儲備多元化問題。

對此，印度銀行首席經濟學家卡普爾（Gaurav Kapur）表示，在這不確定的時期，把黃金掌握在自己手中是合理的。既然我們有能力存儲，為什麼不把它運回來呢？許多央行都在這麼做。

根據印度央行在週二發布的外匯存底半年報，本會計年前6個月（自4月起）已運回近64噸黃金。在過去4年間，印度央行已運回近280噸黃金。截至9月底，印度央行共持有880噸黃金，其中576噸存放於國內金庫。以美元計算，黃金在外匯存底中的比重已升至13.92%，高於3月底的11.70%。

印度央行是全球黃金的主要買家之一，旨在減少對美元及相關資產的依賴。該行已穩步削減美國國債持有量，這一進程甚至早於川普因印度購買俄羅斯石油而對其徵收50%關稅。

分析師指出，印度央行正加快黃金「去境外化」進程，將資產主權與金融安全視為優先考量，顯示全球央行在地緣風險升溫下的「黃金回流潮」正在持續擴大。

