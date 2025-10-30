路透：OpenAI為IPO鋪路 市值上看1兆美元

知情人士透露，OpenAI正在為IPO做準備，市值上看1兆美元。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕3名知情人士透露，OpenAI正在為首次公開發行（IPO）做準備，可能使該公司市值高達1兆美元（約新台幣30.69兆元），這可能是史上規模最大的IPO之一。

《路透》報導，知情人士透露，OpenAI正考慮最快於2026下半年向證券監管機構提交上市申請。初步討論顯示，OpenAI計劃至少募資600億美元（約新台幣1.84兆元），實際金額可能更高。不過，知情人士也提到，目前談判仍處於早期階段，具體規模和時間安排計劃可能會根據業務成長和市場狀況而有所調整。

知情人士表示，財務長費萊爾（Sarah Friar）曾告訴一些同事，OpenAI的目標是在2027年上市，但一些顧問預測，實際上市時間可能更早，大約在2026年底。

OpenAI發言人則稱，IPO並非重點，因此公司不可能設定上市日期，目前正在打造一家可持續發展的企業，並推進公司的使命，讓所有人都能從通用人工智慧（AGI）當中受益。

OpenAI正在準備IPO表明，這家公司在完成複雜的重組、降低對微軟的依賴後，迫切希望進入公開市場。知情人士表示，IPO將開啟更有效率的籌資方式，並能透過更多公開股票進行更大規模的收購，協助執行長奧特曼（Sam Altman）的計劃，將上兆美元的資金投入AI基礎設施中。

知情人士表示，預計到今年底，OpenAI年收入將達到約200億美元（約新台幣6139億元），但與此同時，這家價值5000億美元（約新台幣15.34兆元）的公司內部虧損也在增加。

奧特曼週二（28日）也談到了公司上市的可能性，奧特曼稱，考慮到未來的資金需求，上市是最有可能的選擇。

