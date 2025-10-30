聯準會降息1碼 鮑爾暗示可能是今年最後1次

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週三（29日）表示，由於Fed內部的政策分歧，以及缺乏可參考的聯邦政府數據，今年可能無望再次降息。鮑爾坦言，官員們注意到就業市場面臨的威脅，但也承認，在經濟狀況缺乏更全面了解的情況下，進一步調整利率有風險。

《路透》報導，聯準會週三如預期降息1碼（0.25個百分點），以緩解就業市場進一步疲軟的局面，但聯準會的聲明多次提及聯邦政府停擺期間缺少官方數據的問題，鮑爾隨後表明，如果政府停擺導致Fed無法獲得進一步的就業和通膨報告，決策者可能會更加謹慎。

請繼續往下閱讀...

鮑爾在會後記者會上指出，Fed將收集能找到的每一項數據，對其進行評估並認真思考，這就是聯準會的工作。鮑爾也提到Fed可以使用的私人數據，以及聯準會內部對企業高層的調查，以及與全國各地人士進行的非正式訪談。

被問到這是否會影響12月的會議，鮑爾表示，自己不是說一定會有影響，但可以想像會有這種可能性。並稱，如果一個人在「霧裡開車」，勢必會減速慢行。

鮑爾的發言表明，隨著美國兩黨在預算方面的爭端進入第2個月，聯準會面臨的困境日益加劇。政府無法進行調查並發佈報告，而這些調查和報告對於央行總裁的政策決定相當重要，在這種情況下，這可能會延後美國總統川普（Donald Trump）本人希望的降息。

除了數據問題，鮑爾提到，Fed同仁對於未來貨幣政策的適當路徑存在「嚴重分歧」，現在有愈來愈多的人覺得，或許應該至少等待1個週期，然後再降息。

牛津經濟研究院副首席美國經濟學家皮爾斯（Michael pearce）表示，鮑爾表明，這次會議與未來的會議之間將存在裂痕。鮑爾領導的委員會在9月、10月同意連續降息，儘管委員會許多成員仍擔心通膨預計將在2025年剩餘間內上升。即使是那些強調就業市場可能疲軟的人也一致認為，聯準會現在應該謹慎行事。

鮑爾表示，經濟持續釋出喜憂參半的訊號，低收入的消費者面臨壓力，高收入的消費者則消費強勁，經濟成長受到企業投資的提振，但這並未轉換為強勁的就業成長。

最新的這一次降息遭到2名政策制定者的反對，聯準會理事米蘭（Stephen Miran）再次呼籲進一步降低借貸成本；堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）則認為，由於持續的通膨，根本不應該降息。

根據聖路易斯聯邦準備銀行的數據，這是自1990年以來，政策制定者第3度在不同的政策方向上未達成共識，表明央行對經濟走向存在意見分歧。

鮑爾仍稱，聯準會以10比2的投票結果，同意將基準利率下調至3.75-4％區間，是對寬鬆政策幫助支持逐漸降溫的勞動力市場的「有力」支持。

鮑爾表示，針對12月的行動，各方意見存在「很大分歧」，這番發言對於即將召開的會議來說異常直接，聯準會官員們通常會避免這樣發言。鮑爾稱，12月會議上進一步下調政策利率並非板上釘釘，情況恰恰相反，因為政策並非按照預測路線發展。

鮑爾認為，目前的政策利率仍「略為緊縮」，對於通膨有一定下降壓力。由於川普政府的進口關稅，通膨在未來幾個月可能會暫時上升，但預計隨後就會回落。鮑爾表示，忽視或是認為通膨問題肯定不會發生並不合適，但自4月以來通膨持續走高的風險已明顯下降。

鮑爾補充，聯準會將在某個時刻恢復降息，Fed正努力讓本輪經濟週期接近尾聲，勞動力市場狀況良好，通膨率也正朝著2％目標邁進或維持在2％左右。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法