台灣囡仔超威！輝達市值破5兆美元史上第1 黃仁勳最新身家曝光

〔財經頻道／綜合報導〕輝達週三（29日）股價再創歷史新高，市值一舉衝破5兆美元（約新台幣153兆元）大關，成為史上首家達到這里程碑的企業，黃仁勳透露：「我認為我們可能是歷史上第1家，能夠預見到5000億美元（約新台幣15兆元）收入的科技公司。」而隨著股價上漲，他最新身家也曝光。

《Fortune》報導，輝達GTC大會釋出利多，執行長黃仁勳指出，公司今、明兩年Blackwell晶片和Rubin晶片出貨金額預估將達5000億美元。黃仁勳在白宮附近的會議中心向數千名與會者表示，這項消息代表科技公司對未來收入，前所未有的清晰預期。

根據報導，收盤上漲2.99%，都在每股207.04美元，市值衝破5兆美元，寫下全球企業首例。輝達在7月成為首家市值突破4兆美元的公司後僅3個月，便達到了5兆美元的市值門檻。

光是2025年，輝達股價就上漲超過50%，短短兩個交易日內，市值就增加了超過4000億美元（約新台幣12兆元）。Hargreaves Lansdown分析師 Matt Britzman表示：「輝達市值達到5兆美元不僅僅是個里程碑，更是種宣言，輝達已從晶片製造商轉型為行業創造者。」

此外值得一提的是，《Business Insider》報導，光是本週，黃仁勳的個人財富就增加了超過170億美元（約新台幣5210億元）。

《New York Post》報導，根據監管文件和《路透社》的計算，黃仁勳持有的輝達股份價值約為1792億美元（約新台幣5.4兆元），而根據彭博億萬富翁指數顯示，黃仁勳目前是全球第9大富豪，排在微軟前執行長鮑爾默（Steve Ballmer）之後、戴爾執行長執行長戴爾（Michael Dell）之前。

