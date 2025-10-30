川普稀土交易削弱中國主導地位？專家一語道破代價

對川普稀土交易，專家認為，此舉可望穩定全球油價，並提振美國煉油業，但代價不僅高昂，且需要數年時間才能取得成果，短期內只能持續依賴中國。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕為了削弱中國在全球關鍵礦產供應鏈中的主導地位，美國總統川普與4個亞洲國家簽署了稀土供應協議，然而專家卻一致認為，此舉可望穩定全球油價，並提振美國煉油業，但代價不僅高昂，且需要數年時間才能取得成果，短期內只能持續依賴中國。

CNBC報導，在短短十天內，川普就與澳洲、馬來西亞、柬埔寨以及日本達成協議，以加強稀土和其他關鍵礦物的供應，這些礦物對於製造電池、汽車、國防系統和電腦晶片至關重要。

請繼續往下閱讀...

這一系列交易是華盛頓為對抗北京對該行業的控製而採取的措施之一。

亞洲協會政策研究所高級副總裁溫迪·卡特勒表示，這些交易「若能透過多邊協議聯繫起來，並輔以強有力的承諾、融資和資源整合，將獲益匪淺」。她預計，在川普政府的領導下，此類交易將會更多。

不過，專家表示，雖然川普的這些協議將為該行業帶來急需的財政支持，並最終可能挑戰北京對稀土的壟斷，但這些努力代價高昂，需要數年時間才能取得成果。

「我們現在正在努力擺脫對中國作為主要供應鏈的依賴，但這需要時間，」美國前高級情報官員、現任喬治城大學高級研究員丹尼斯·懷爾德說。

「從中長期來看，我們將擺脫對中國供應鏈的依賴，但短期內，我們仍然很大程度上依賴中國，」懷爾德強調。

另，高盛估計，開發新的稀土礦通常需要長達十年的時間，在緬甸和中國以外，某些元素的已知儲量“非常稀少”，而建造煉油廠大約需要5年時間。

高盛估計，中國在稀土開採市場佔有69%，在稀土提煉市場佔有92%，在稀土磁鐵製造市場佔有98%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法