台灣列關鍵談判！CNBC揭習近平想從「川習會」中獲得5件事

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普和中國國家主席習近平將於週四在韓國舉行會晤，雙方都希望解決不斷升級的雙邊緊張局勢，因此會晤前的氣氛愈發緊張，不過，CNBC報導，北京這次會談中，最想獲得的5件事，除了關稅、晶片外，台灣和南海問題也在談判中。

在前往韓國進行亞洲三國之行的最後一站時，川普表示，他期待與中國國家主席習近平舉行「1次偉大的會晤，許多問題將會得到解決」。

華盛頓方面一直在預告可能取得的勝利，包括推遲中國對稀土的限制，以及促成TikTok美國業務從其北京母公司字節跳動剝離。然而，北京方面則保持低調。

川普的樂觀反映了一種熟悉的模式：美國對中國的能力和利益有誤解。

專家告訴《中國連線》中表示，北京方面最想從這次會談中得到的5件事：

1. 穩定性

川普政府的臨時應對方式與北京強調穩定的方針形成鮮明對比。

北京智庫中國與全球化研究中心研究員兼國際傳播主任王子辰表示，「中國人基本上想要的是1種更穩定、更有利的經貿關係」。他預計這可能包括「某種形式的停火，這樣就不會再出現美國針鋒相對的升級行動以及中國的反制措施」。

2. 降低關稅

北京方面最實際的要求是美國取消對中國商品加徵的關稅。今年4月，這些關稅在短短2週內翻了1倍多，之後雙方同意暫停加徵關稅90天，最新暫停期限將於11月中旬到期。

但不確定性依然存在，尤其是川普威脅說，下個月可能會對美國商品加徵高達 100% 的新關稅。

然而，就在週三抵達韓國前幾分鐘，川普表示，他預計在與習近平會晤前降低對中國與芬太尼相關的關稅。

「企業需要確定性。但現在沒有確定性，」顧問公司 Tidalwave Solutions 駐上海高級合夥人約翰遜（ Cameron Johnson） 表示。 “他們需要關稅結構的穩定性。”

3. 科技寬鬆政策

過去3年，美國對中國企業取得輝達晶片和其他美國先進技術的限制不斷升級。如今，輝達達能否重奪其聲稱已歸零的中國市場，尚屬未知。

約翰遜說：“中國人自己希望的並不是在技術方面受到如此多的限制。美國就此罷休了嗎？還是這場博弈會持續下去，沒完沒了？”

川普週三暗示，他與習近平會晤時可能會討論對輝達速度最快的AI晶片Blackwell圖形處理器的出口限制問題。

儘管北京在短期內仍然需要一些最先進的美國技術，但其最高領導人上週強調了未來5年發展本土技術的計畫。

4. 與其他國家進行貿易

隨著美國貿易和技術措施開始對中國與其他國家的關係產生連鎖反應，中國也越來越保持警覺。

北京正利用其在稀土材料領域的主導地位，以此作為對抗華盛頓半導體限制的籌碼。10月9日，中國擴大了稀土許可製度的適用範圍，將僅含0.1%中國產稀土的產品（包括先進晶片）也納入其中。

分析人士指出，主要是應對9月29日美國推出的一項新規擴大了限制範圍，將受制裁的中國公司控股的子公司也納入其中，這可能會影響到大約2萬家中國實體。

約翰遜表示：「企業也對此感到擔憂，因為這可能會波及各種不同的情況。」他還補充說，北京希望確保合法的中國海外企業不會被切斷與全球技術供應鏈的聯繫。

5. 互相尊重

北京方面一直要求與美國進行貿易談判，而談判的基礎是「合作共贏」和「相互尊重」。

中國人民大學高級研究員董紹鵬表示，這種相互尊重包括美國堅持北京在台灣和南海問題上的立場。他也認為，美國需要看到中國的發展是「合理的」。

然而，很少人期待取得突破。董紹鵬說：“我認為本週的會議不會有任何成果。”

從合影留念到框架協議，雙方週四或許都能有所收穫，但這些成果能否持久，則是另一回事了。

