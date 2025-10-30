另再犯了！飯店房客這3行為最惹人厭 大聲喧嘩榜上有名

另再犯了！飯店房客這3行為最惹人厭，大聲喧嘩上榜。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕飯店客人的失禮行為是愈來愈嚴重的問題，訂房網站Hotels.com調查，公共區域打赤腳、在房間以外的地方穿房內浴袍位居糟糕行為前2名，不過，專家點名，夜間大聲喧嘩、把飯店當自己與把飯店職員當自己私人秘書3行為，才是最惹人厭，面對行為不端的客人，專家建議，最好的解決方法，就是向飯店管理階層求助。

今日美國報（USA Today）報導，常對公眾演講的戈德堡（Lynne Goldberg）說，「入住惡霸」（check-in bully）是入住飯店最糟糕的奧客行為，他們報到時插隊到櫃檯前，大聲提出無理的要求，當他們發現無法升等，就會飆罵櫃台人員，通常會說「你知道我在這住幾晚嗎？叫你們經理出來」。

請繼續往下閱讀...

禮儀專家瓦格納（Rachel Wagner）說，人們似乎愈來愈不尊重飯店設施和其他人的權益，他們表現出的態度就是「那不是我的，所以我沒差」。

而以下是飯店旅客最常見的3個失禮行為，也是最惹人厭的行為。

1. 夜間大聲喧嘩

拉斯維加斯的艾布拉姆森（Andy Abramson）說，他最近入住一間紐約的連鎖飯店，因為他在最後一刻下訂，所以被分到電梯旁的房間，凌晨1點時一群房客走出房間，走去電梯的路上都在大聲交談，凌晨4點回到飯店時，他們出電梯走回房間的路上說話更大聲；飯店隔天向他致歉，並幫艾布拉姆森換房間。

2. 把飯店當自己家

很多人把飯店房間和公共區域當成自己家，私人物品到處放，佔據健身房的器材或泳池畔的躺椅。

3. 把飯店職員當自己的私人秘書

旅遊專家瓊斯（Spencer Jones）說，他看過太多把飯店櫃檯或禮賓人員當自己秘書的房客，有些人提出很多瑣碎的要求，佔據飯店職員的時間，還有人會對自己預訂的活動猶豫再三，最後取消，卻不認為自己有錯。

聖塔克拉拉大學心理學的行為專家普蘭特（Thomas Plante）說，若不幸在飯店遇到無禮的奧客，很容易失去耐心，最重要的是不要反應過度，他認為人們若表現出尊重，大多數問題或潛在的問題都能解決。

另，卡內基美隆大學商學院教授德普雷帝斯（Abbe Depretis）說，向飯店管理階層求助是解決任何問題的最好方法，很多失禮行為源於溝通不良，不少美國人缺乏衝突管理技巧，讓緊張情勢加劇，最終讓事情變得更糟。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法