想多拿退休年金選擇延後領！70歲老翁後悔了、親揭真實代價

在退休年金制度中，選擇「延後領取」可以增加每個月所獲得的年金金額，但這並非人人適合，不只要理解制度本身，更要檢視自身的人生規劃。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在退休年金制度中，選擇「延後領取」可以增加每個月所獲得的年金金額，這種方式被視為增加老後生活資金的方法之一，但要知道的是，這並非對每個人都「划算」。如果未考慮健康狀況、家庭成員構成，以及醫療或照護風險，反而可能會讓人後悔。住在日本東京一名70歲的老翁江藤徹（化名）透露，他為了多拿一點錢，因此今年才開始領年金，每月可拿到約為23萬日圓（約4.69萬元新台幣），比65歲領的16萬日圓（約3.26萬元新台幣）還要多，但他卻沒料到還要扣稅，且身體健康狀況不比以前好，現在變得「有錢卻沒好命享受」，讓他覺得相當懊悔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導案例，江藤徹今年起開始領取年金，由於他沒有在65歲就馬上領，而是選擇「延後領取」，到了70歲才開始領，所以金額有所提升，從原本的每月16萬日圓，提升到現在的每月23萬日圓，一年下來差距超過80萬日圓（約16萬元新台幣）。

江藤徹原本心想：「這樣退休生活總算可以安穩了」，滿心期待領取那一天的到來。然而，實際開始領年金後，他的期待卻被現實澆了一盆冷水。

江藤徹抱怨，入帳前的「名目金額」確實是23萬日圓，但扣掉健保費、所得稅等一些費用，實際到手恐怕不到20萬日圓（約4.08萬元新台幣）。報導提到，日本的退休年金屬於「雜項所得」，因此需要課稅，同時也會納入社會保險費的計算基準。換句話說，領取的金額越高，被扣的稅金與保費也越多。因此，許多人延後領取後反而覺得「怎麼被扣更多」。

江藤徹說：「我過了70歲後慢性病加重，看醫生的次數也變多了。現在要長途外出也覺得吃力。這樣想起來，早點在身體健康時領年金、享受生活不是更好嗎？萬一早點走，延後領取也沒意義啊。年金雖然變多，但到頭來沒多太大用處。」

報導認為，雖然「延後較划算」、「年金越晚領越好」的說法確實有其道理，但每個人的生活狀況不同，不是人人都適合延後領取，在做出是否要延後領取年金決定之前，必須確認「3大重點」。首先是健康狀況與平均壽命，能否活得更久、對健康是否有信心，是最重要的判斷依據。

其次是等待期間的生活資金，在65歲到實際領取年金的這幾年間，能否不靠年金維持生活極為關鍵。要確認自己是否有足夠儲蓄，或是能否繼續工作。最後是要以「實領金額」為基準模擬試算，確認「實際可領金額」有多少。綜合考量自身健康與家庭財務狀況，做出最符合自身條件的選擇。

