Costco最新政策褒貶不一！會員怨：升級後更難結帳了

外界對Costco開放黑鑽卡會員「提前購物」這項政策的反應褒貶不一，不少黑鑽卡會員以及Costco員工，就點出了一些問題。Costco結帳示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）近年能在零售業激烈競爭中持續創下佳績，一路逆勢成長，其背後其實有一個關鍵原因，就是會員年費收入，這讓Costco不用像其他零售商那樣必須過度依賴商品利潤，商品售價因此也相對划算，Costco 近年因此積極增加黑鑽卡會員（Executive members）的附加價值，希望吸引更多顧客升級，如允許黑鑽卡會員比一般金星會員（Gold Star）提早一個小時入場購物，不過外媒指出，外界對這項政策的反應可說是褒貶不一，不少黑鑽卡會員以及Costco員工，就點出了一些問題。

美媒《The Street》報導，有不少人批評Costco開放黑鑽卡會員「提前購物」的這項政策過於菁英化，會把一般金星會員當成「二等公民」，只會損害公司原本成功的商業模式。同時，Costco 員工也在網路上表達不滿，認為提前開店的負擔最終會落在他們身上。

請繼續往下閱讀...

有位員工在美國社群論壇Reddit 上抱怨：「我們現在就已經很勉強才能準時開門了。」另一名員工則說：「我凌晨4點就得進公司，這政策對我們這些上貨員和堆高機司機來說簡直是惡夢，代表我得在凌晨1點或1點半起床才能準時上班。」

Costco不同於大多數零售商，相當大一部分的營收來自會員年費，因此公司不能承受會員流失。另一方面，如果 Costco 能成功讓更多金星會員升級為黑鑽卡會員，營收將能明顯成長。因此，透過增加黑鑽卡會員的專屬優惠，對公司而言是合理且具戰略意義的做法。

GlobalData 零售事業部董事總經理桑德斯（Neil Saunders）在 RetailWire 的討論中指出：「提前購物時段為黑鑽卡會員方案增添了新的價值。確實，它可能引起一些困惑、甚至抱怨，但同時也可能促使部分會員升級至更高層級。」

桑德斯並補充說：「而且其他層級的會員也不會因此蒙受任何損失，因為現有的開店時間並未改變。」

不過提前購物時段也存在明顯缺點，部分黑鑽卡會員發現，過早進店其實也有不便之處。首先，提早到店的顧客往往在 Costco 著名的「免費試吃」開始前就已離開。而更令人不滿的是，提前購物時段反而可能導致結帳等待時間更長。

美國紐澤西中部的多位黑鑽卡會員近日反映，他們在提前購物時段結帳時，收銀台僅開放2到3個，而平常至少會開6個以上。1名黑鑽卡會員就抱怨：「如果我還得排更久的隊，那提前購物有什麼意義呢？」其他黑鑽卡會員也表達了類似的不滿，認為等待結帳的時間比預期長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法