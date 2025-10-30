美股收盤》聯準會降息1碼 台積電ADR漲1.18％

美股主要指數29日收盤各有漲跌。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦準備理事會（Fed）29日再次降息1碼，但主席鮑爾（Jerome Powell）淡化12月降息可能性，美股主要指數29日收盤各有漲跌。

綜合媒體報導，聯準會週三宣布今年第二次降息1碼，央行官員們認為，美國經濟成長溫和，但疲軟的勞動力市場構成降息理由。聯準會主席鮑爾對此則是淡化12月降息可能性，他提到聯準會12月降息尚未成為定局，目前內部看法分歧明顯。

輝達收盤上漲2.99%，都在每股207.04美元，市值衝破5兆美元，寫下全球企業首例。輝達股價今年以來累計上漲超過50%，帶領了華爾街人工智慧（AI）股上漲。

其他焦點個股方面，Meta微漲0.03％、微軟微跌0.10％、Alphabet上漲2.65％。台積電ADR上漲1.18%，收在每股305.09美元。

道瓊工業指數下跌74.37點或0.16%，收47632.00點。

標準普爾500指數平盤，收6890.59點。

那斯達克指數上揚130.98點或0.55%，收23958.47點。

費城半導體指數揚升133.22點或1.85%，收7327.93點。

