看金控併購壽險 陳慧遊：像百貨公司有各種商品

壽險公會理事長陳慧遊。（圖由壽險公會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕玉山金控擬併購三商美邦人壽，補上壽險版圖。對此，壽險公會理事長陳慧遊表示，以金控的角度來看，就如同一家百貨公司，各種商品都要有；若以壽險業角度來看，則希望百花齊放。

陳慧遊今 （29） 日出席「數位躍進．信任啟動─保險業數位信任服務成果發表會」，會後受訪時指出，近年市場上該整併的案子幾乎都出來了，壽險公司家數縮減到目前約 20 家，應該差不多了。

對於壽險業整併潮，陳慧遊表示，若是從金控角度來看，他以經營百貨公司來比喻，應該要產品線越齊全、服務越豐富越好；也像頂尖大學，一定是綜合大學，文、法、商、理、工、農、醫、管理學院等都需具備。但對壽險公司來說，無論大小各有優勢，關鍵是要找到自己的定位。

陳慧遊指出，壽險業掌管龐大資金，責任也很大，經營上也很動盪，才會希望主管機關能夠多給一些監理寬容，但同樣的，業者自我要求也要多一點韌性。當整個業界都能持續自律、強化韌性，才能有更多的彈性繼續茁壯發展。

對於金控是否應該花費巨額併購既有的壽險公司，陳慧遊指出，要看「重置成本」，就是重新取得或建造相同資產所需的金額，需要多少時間才能達到現有的壽險公司規模，如果他是金控高層，就會考量這些。

如果以壽險的角度來看，陳慧遊則說，他一直鼓勵壽險業大有大的好、小也有小的好，百花齊放各自展現特色，就像古典音樂中有貝多芬、蕭邦，也有像國民樂派德弗札克這一種。

他認為台灣壽險業從早期那麼多家，到現在20家左右，家數應該差不多了；但對於尚未有壽險的金控來說，是否要加強布局，則認為要看各自的考量。#

