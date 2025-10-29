鴻海強化EV戰略版圖 切入Level 4 Robotaxi系統整合

鴻海（2317）宣布攜手輝達、Stellantis與Uber，合作開發並部署Level 4自動駕駛技術。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）宣布攜手輝達（NVIDIA）、Stellantis與Uber，合作開發並部署Level 4（可手離方向盤、眼睛不盯路）自動駕駛技術，瞄準全球車隊級Robotaxi市場，標誌公司在電動車事業布局邁入自駕系統整合的新階段。此一聯盟結合車輛平台、人工智慧運算、硬體與感測整合、以及共享運輸平台四大核心能力，強化鴻海在智慧移動轉型中的戰略定位。

鴻海指出，自駕車要求高效能運算、智慧能量管理、可靠連網及完善散熱架構，同時須搭載雷射光達（LiDAR）、毫米波雷達與多視角攝影機協同工作，以感知路況、規劃行徑路線。鴻海將憑藉高效能運算（HPC）與電子控制系統整合經驗，負責自駕車的關鍵硬體與感測架構整合，並與Stellantis合作打造符合Level 4標準的系統平台。

輝達將提供包含自家「DRIVE AGX Thor」與「DRIVE AV」軟體堆疊在內的AI運算基礎，以「DRIVE AGX Hyperion 10」架構將成為整體設計參考，支援自動停車與高速道路自駕等Level 4功能。Stellantis則運用LCV與STLA Small AV-Ready等車輛平台量產自駕車款，整合輝達技術後由Uber導入營運，擴大全球Robotaxi車隊規模與服務範圍。

鴻海董事長劉揚偉表示，自動駕駛是集團電動車計畫中的優先戰略、透過結合輝達、Stellantis和Uber的力量，將可加速Level 4 Robotaxi佈局，由鴻海提供高效能運算與感測整合以支持全球部署。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳指出，Level 4自動駕駛是人工智慧能力躍升的重要里程碑，讓車輛成為具備感知、推理與行駛能力的智慧型機器人。Stellantis執行長Antonio Filosa也認為，透過與人工智慧、電子與共享運輸領域的領導者合作，可以提供更聰明、更安全與更高效率的移動選擇。Uber執行長Dara Khosrowshahi則強調，將與鴻海、Stellantis合作把自駕服務帶給全球數以百萬計的使用者。

業界認為，鴻海藉由此次合作，進一步向具備高技術門檻的自駕領域深入，有助提升其在電動車供應鏈的技術含金量與議價能力，並透過系統整合角色與國際聯盟擴大市場實際落地機會，有望與既有的車電代工業務產生更強大的策略綜效。

