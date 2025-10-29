美韓達成貿易協議 韓晶片關稅待遇不遜於台灣

韓國總統李在明29日歡迎出席APEC高峰會的川普。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普29日在出席南韓總統李在明主持的晚宴上宣佈，「我們確實達成了貿易協議」。青瓦台政策室室長金容範表示，韓國同意在總額3500億美元的對美投資中，現金投資2000億美元，年度投資上限為200億美元。

川普說，他與韓方的會面「非常成功；幾乎敲定了貿易協議」。今年7月美韓達成貿易協議架構，韓國同意投資美國3500億美元，以交換美國將對等關稅從25%降至15%，但對於投資結構雙方存在歧見。

對此，金容範29日說，3500億美元對美投資包含2000億美元現金投資，以及1500億美元造船合作，該投資結構類似日本與美國達成的協議，「但我們設有年投資200億美元的上限」。

他進一步說，每年200億美元投資上限「符合我國外匯市場的能力，並將對市場的衝擊降至最低」。而名為「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）的1500億美元造船合作將由韓國企業主導，除投資外也包括擔保。

根據美韓貿易協議，美國對韓國汽車進口關稅將從25%降至15%。自7月底以來，韓國對等關稅已降至15%。

金容範強調，特別是在半導體方面，韓國取得的關稅待遇不遜於主要對手台灣，並且不會進一步開放包括稻米、牛肉等農產品進口。他也說，藥品與木製品將獲得最惠國待遇，飛機零組件、學名藥以及美國沒有生產的自然資源將免關稅。

