鴻海擴大AI投資 鎖定美國3州強化擴產

鴻海看好集團的美國製造佈局，有利於深化公司在產業中的影響力。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）近年持續強化AI伺服器佈局，集團在過去一年擴大AI伺服器相關投資規模，管理層有鑑於客戶需求持續強勁，未來將持續與輝達（NVIDIA）合作，並在德克薩斯州、威斯康辛州、加州等廠區持續擴產，以滿足下游拉貨力道。

董事長劉揚偉此次應邀現身美國華盛頓特區出席輝達（NVIDIA）GTC大會，向市場釋出輝達最新的AI伺服器GB300 NVL72基礎架構，也首次對外分享旗下美國廠區的最新智慧製造技術導入。他認為，「鴻海與NVIDIA擁有著非常出色的合作夥伴關係，我們的團隊正把最先進的AI數據中心解決方案帶到美國。」

請繼續往下閱讀...

鴻海科技集團自1985年赴美國投資，是集團首先布局的海外地區，目前在全美12州設有超過40個營運據點，業務涵蓋消費智能、雲端網路、電腦終端、元件及其他四大產品領域。劉揚偉也強調，鴻海在美國的製造佈局，將有助於頂尖客戶在AI競爭中保持領先地位。集團此次對外展現AI基礎設施領域的強大研發與整合實力，同時更象徵著台灣在全球AI供應鏈中扮演的重要樞紐角色。

鴻海以「全球主要AI伺服器製造商」作為自身定位，持續協助科技企業建構AI基礎設施，目前已在德州、威州以及加州建立生產據點，支援區域性客戶的伺服器需求，未來將視產業趨勢與合作條件，進一步評估擴大投資的可行性。

目前正與輝達在美國休斯頓，共同打造新世代AI伺服器智慧製造工廠。

關於工廠規格，鴻海藉由輝達虛實技術平台「Omniverse」預先規劃產線並模擬各種場景，以打造最佳化的工廠環境，同時採用物理框架「PhysicsNemo」開發即時熱流分析的代理式AI模型，且透過輝達「Issac」平台進行全廠自主移動機器人（AMR）的路徑規劃，也利用輝達「Metropolis」視覺AI系統監控生產作業，強化品質與安全管控。

此外，該工廠也將成為全球首批導入輝達「Isaac GR00T N模型」驅動的人形機器人之生產基地之一，未來將與輝達將以此為基礎，打造世界領先的AI智慧工廠標竿。鴻海現在已是美國全國製造商協會（NAM）正式會員。美國總部負責人蕭才祐今年受邀擔任董事會成員，共同推動美國先進製造、政策倡議與產業永續。

鴻海看好集團的美國製造佈局，有利於深化公司在產業中的影響力，後續將聚焦AI技術與旗下三大智慧平台的整合項目，強化台美產業合作，並透過在地投入與技術創新，支持供應鏈發展與人才培育，推動全球轉型與永續成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法