清理嘉義滯洪池毀損光電板 經部：10/11前已回收完畢

經濟部表示，本月11日前嘉義滯洪池的廢棄光電板已清運到回收場回收。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕丹娜絲颱風在嘉義沿海帶來13級強陣風，也造成嘉義部分滯洪池光電板毀損。經濟部表示，第一時間已要求光電業者加強清運，並已在7月30日前完成水面清運，且在本月11日前將廢棄光電板都清運到回收場回收。

經濟部表示，災後即要求光電業者加強清理新庄、荷苞嶼、新塭、貴舍的滯洪池水面、堤防及暫置區的廢棄光電板，現場後續的零星廢棄物，經濟部與業者發起「持續撿垃圾活動」清除漂流垃圾。

請繼續往下閱讀...

經濟部指出，丹娜絲造成嘉義縣、台南市房屋屋頂災損戶數5.97萬戶，光電板災損數12.2萬片（佔嘉義縣與台南市比例約1%），未來屋頂需強化抗災功能，光電板也持續評估工程設計與法規標準，提升防災力。

經濟部也澄清，光電板主要是結晶矽，沒有毒性危害，無論使用或廢棄都無毒性，業者也在經濟部密切監督下，依照與環境部建立的「太陽光電板回收機制」及「廢棄物清理法」清運並回收光電板。

經濟部表示，民眾在上述區域如果仍有看到垃圾，可撥打能源署檢舉專線（02）2772-1754或嘉義義竹工作站05-3426017。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法