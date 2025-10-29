自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

清理嘉義滯洪池毀損光電板 經部：10/11前已回收完畢

2025/10/29 21:48

經濟部表示，本月11日前嘉義滯洪池的廢棄光電板已清運到回收場回收。（經濟部提供）經濟部表示，本月11日前嘉義滯洪池的廢棄光電板已清運到回收場回收。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕丹娜絲颱風在嘉義沿海帶來13級強陣風，也造成嘉義部分滯洪池光電板毀損。經濟部表示，第一時間已要求光電業者加強清運，並已在7月30日前完成水面清運，且在本月11日前將廢棄光電板都清運到回收場回收。

經濟部表示，災後即要求光電業者加強清理新庄、荷苞嶼、新塭、貴舍的滯洪池水面、堤防及暫置區的廢棄光電板，現場後續的零星廢棄物，經濟部與業者發起「持續撿垃圾活動」清除漂流垃圾。

經濟部指出，丹娜絲造成嘉義縣、台南市房屋屋頂災損戶數5.97萬戶，光電板災損數12.2萬片（佔嘉義縣與台南市比例約1%），未來屋頂需強化抗災功能，光電板也持續評估工程設計與法規標準，提升防災力。

經濟部也澄清，光電板主要是結晶矽，沒有毒性危害，無論使用或廢棄都無毒性，業者也在經濟部密切監督下，依照與環境部建立的「太陽光電板回收機制」及「廢棄物清理法」清運並回收光電板。

經濟部表示，民眾在上述區域如果仍有看到垃圾，可撥打能源署檢舉專線（02）2772-1754或嘉義義竹工作站05-3426017。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財