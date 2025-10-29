普發1萬未成年人怎麼領？ 財政部一表說清楚

財政部說明未成年人領取1萬元方式。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，普發現金提供多元管道領取，可採登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃領現等，登記入帳將於11月5日開放預登記，11月17日起開放ATM領現，11月24日開放郵局領現。至於未成年人如何領取？財政部說明，未滿7歲由父母或監護人代領，7歲至13歲可選擇用自己帳戶登記入帳領取，也可在ATM領現，或用父母帳戶或提款卡代領，13歲以上則有登記入帳、ATM領現及郵局領現3種管道。

近日有民眾對於未成年人的1萬元如何領取感到困惑，財政部說明，本次普發1萬元比照2023年普發6千元代領機制，未滿7歲未成年人應由父母或監護人代領。滿7歲至未滿13歲未成年人可選擇用自己帳戶登記入帳領取，如有提款卡也可在ATM領現，或用父母或監護人帳戶或提款卡代領。至於13歲以上未成年人，領取方式有登記入帳、ATM領現及郵局領現3種管道，如果自己有金融機構帳戶及提款卡，可用該帳號或提款卡採登記入帳或ATM領現；如果沒有金融機構帳戶及提款卡，可攜帶健保卡至郵局臨櫃領取，也可委託他人持本人健保卡及受託人具照片身分證件正本領取。

財政部表示，本次普發現金領取期限至2026年4月30日止，領取時間充足，民眾可選擇適合的方式領取。財政部再次提醒，政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾留意假訊息，避免受騙上當；若遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

