輝達攜手美能源部與Palantir 投入核武、核融合等國安領域

黃仁勳在GTC大會上演說。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕輝達加大投入在國安應用領域，宣佈為美國能源部建造7部超級電腦，部份電腦將協助美國維護並發展核子軍火庫，以及研發核融合等替代能源；同時與政府關係密切的矽谷軍工公司帕蘭泰爾（Palantir）合作，協助其整合輝達技術，「為我們政府、國家安全與全球企業，以光速大規模處理資料」。

輝達執行長黃仁勳28日在華盛頓舉行的GTC技術大會上，讚揚美國總統川普的「美國優先」政策激發了對美國製造業與人工智慧（AI）領導地位的更大投資。

請繼續往下閱讀...

他表示，為能源部建造的最大一部超級電腦將與甲骨文合作建置，內含10萬顆輝達Blackwell晶片。卡森集團（Carson Group）副投資組合經理安德森（Blake Anderson）推估，光是一部名為「Solstice」的超級電腦可能需使用30億至40億美元的輝達晶片，不過聯邦客戶或許取得折價優惠。

黃仁勳也宣佈與帕蘭泰爾合作，這家專精於複雜、敏感資料分析的AI公司近期才取得美國陸軍規模100億美元的軟體與資料服務合約。

輝達的加速運算平台將協助帕蘭泰爾為其客戶的營運建立數位化副本（digital replica），使其能夠利用AI及推理模式解決供應鏈物流等複雜問題。

黃仁勳指出，只要包括中國在內的全球開發者是在輝達系統上運作，亦即依賴美國技術，美國將贏得AI戰役。

他說，「我們希望美國能在這場AI競賽中獲勝，這毋庸置疑。我們希望世界是建立在美國技術堆疊（tech stack）之上。但我們也需要進入中國市場才能贏得他們的開發者，導致美國失去全球半數AI開發者的政策長久不利美國，對美國的傷害更大」。

他說，由於中國的立場，輝達沒有向美國申請出口許可，將最新晶片輸往中國。他指出，「他們已明確表態，現在不希望輝達進入中國，我希望未來此狀況會改變，因為中國是非常重要的市場」。

黃仁勳也駁斥AI泡沫的疑慮，表示目前該公司已獲得5000億美元的先進晶片訂單。他說，「我不認為我們處於AI泡沫之中，我們正在使用的所有不同AI模型，我們使用大量的服務，並且樂於付費」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法