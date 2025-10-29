聯準會降息在即 但這因素恐使未來降息更加困難

聯準會（Fed）可望將於美國東部時間週三下午2點（台北時間周四凌晨2點）宣布降息25個基點，結束為期兩天的政策會議。圖為聯準會主席鮑爾。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會（Fed）預計將於美國東部時間週三下午2點（台北時間周四凌晨2點）宣布降息25個基點，結束為期兩天的政策會議。但如果政府數據長期缺失，導致全球最大經濟體的運作狀況難以明朗，央行官員可能會重新採取今年稍早令川普感到不滿的策略，也就是在情況更加明朗之前按兵不動。而政府停擺可能使未來降息變得更加困難。

全國保險公司首席經濟學家凱西·博斯蒂揚西奇（Kathy Bostjancic）告訴美國有線電視新聞網（CNN），「由於缺乏政府數據，聯準會可能會認為存在太多的不確定性，因此降息速度會比平常慢一些」。

各國央行上個月同意自去年12月以來首次降息。這是因為截至8月的數據顯示，勞動市場疲軟，似乎越來越有崩盤的風險。

川普政府利用政府停擺，削減民主黨優先項目的資金，並試圖解僱數千名聯邦員工。但它無法對獨立的中央銀行使用同樣的手段，而且這次停擺可能會對政府本身的經濟目標產生反效果。

這是因為當經濟走向不確定時，官員們傾向於保持利率穩定，就像今年大部分時間裡，他們在試圖確定川普全面經濟政策的影響時所做的那樣。

現在，聯準會的利率制定委員會已經到了這樣一個關鍵時刻：數據比以往任何時候都更加重要，因為目前還不清楚川普的關稅政策將導致通膨上升多少，以及隨著企業感受到衝擊，裁員人數是否會保持低位。

儘管政府停擺，最新的通膨數據9月消費者物價指數（CPI）仍於上週發布。發布該指數是為了確保其能夠作為社會安全年度生活成本調整的依據。報告結果低於經濟學家的預期，但仍顯示美國人的生活成本在上個月進一步上漲，年度通膨率達到1月以來的最高水準。

但由於政府停擺，9月的就業報告至今仍未發布；原定於11月7日發布的10月就業報告也極有可能延後發布。如果政府停擺持續下去，原定於11月13日發布的10月消費者物價指數（CPI）也可能延後。

