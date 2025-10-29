自由電子報
長科*預期第4季起漸展現漲價效應

2025/10/29 19:43

導線架廠長科*（6548）公布第三季自結營收為34.96億元，優於先前預期目標區間。（資料照）導線架廠長科*（6548）公布第三季自結營收為34.96億元，優於先前預期目標區間。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕導線架廠長科*（6548）公布第三季自結營收為34.96億元，優於先前預期目標區間；毛利率為22.5%，營業利益率12.9%，符合公司預期，營運效率維持良好表現；因匯率回穩，業外收由虧轉盈，整體獲利恢復正常軌道，稅後淨利為5.14億元，每股稅後盈餘0.56元，為今年單季高點。

展望第四季，長科*預期整體需求持穩，但受年底盤點及季節性因素影響，營運將與上季持平。同時，受貴金屬價格上揚帶動，原物料成本持續攀升，對封裝材料形成壓力。為因應成本變動，長科*已陸續通知客戶調整IC和LED導線架價格，目前仍與客戶持續溝通中，預期漲價效應將於第四季起逐步反映，將有助支撐後續營收與獲利表現。

長科*表示，第三季營收優於預期主要得益於產品組合調整、高附加價值產品出貨提升及成本結構持續優化，同時客戶需求穩定。此外，匯率因素趨於平穩，有助降低匯兌波動影響，整體財務表現更趨健康，毛利率、營益率均較上季提升，每股盈餘也為2023年以來同期最佳現。

就製程別而言，長科*第三季蝕刻製程占營收比重為54%，沖壓占比為46%，比重與上季相比變化不大。依產品組合區分，IC導線架占營收比重30%、QFN約29%、Discrete約17%、QFP 15%及EMC LED約9%，其中以QFP和QFN銷售金額成長較為明顯。按應用領域區分，第三季3C、工控和車用營收占比分別為48%、25%和24%，銷售金額均較上季有所提升。

