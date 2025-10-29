鴻海財報吃補 工業富聯AI業務第三季賺翻

工業富聯以AI伺服器為核心的雲端運算業務已成為帶動營收與獲利全面躍升的主要推手。（工業富聯提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）旗下AI伺服器製造廠工業富聯公布2025年第三季財報，單季營收人民幣2431.7億元（約新台幣1.04兆元）、年增42.81%，歸屬母公司淨利人民幣103.7億元（約新台幣446.7億元）、年增62.04%；今年前9個月累計營收與獲利亦分別年增38.40%與48.52%，成為集團在中國AI資料中心供應鏈布局的核心推力。

工業富聯指出，在生成式AI推動超大規模資料中心建置潮之下，公司雲端運算業務延續爆發動能，前三季營收年增逾65%，第三季單季更年增超過75%，主要受惠於AI伺服器（特別是GPU機櫃）持續放量交付。雲端服務供應商（CSP）客戶需求尤其亮眼，前三季在雲端運算區塊貢獻比重已達70%，年增超過150%。

請繼續往下閱讀...

其中，GPU AI伺服器的成長更是帶動整體營運躍進的關鍵。根據工業富聯財報顯示，前三季GPU AI伺服器營收年增超過300%，第三季比第二季大增逾90%，年增率更突破5倍，反映雲端服務供應商持續加速採購新一代AI運算機櫃。受惠於此，公司雲端運算業務營收結構明顯優化，並推升獲利動能同步走高。

除了伺服器本體外，AI基礎設施帶動交換機升級需求亦大幅增溫。工業富聯在交換機領域同步受惠，第三季營收貢獻年增100%，800G交換機更較去年同期暴增逾27倍，顯示AI資料中心進入高速互連時代，公司產品組合完整是支撐成長的重要利器。

展望後市，公司直指AI需求仍處快速擴張階段，新一代AI伺服器密度與整機交付要求愈來愈高，將持續推動產品升級與營收規模放大。法人認為，在鴻海集團全球AI工廠布局加速下，工業富聯將擔任中國區最重要的AI伺服器生產與出貨樞紐，並進一步受惠雲端服務供應商大型資本支出循環延續。

整體來看，工業富聯以AI伺服器為核心的雲端運算業務已成為帶動營收與獲利全面躍升的主要推手，亦讓公司從過往依賴通訊與移動產品邁向AI基建高成長賽道。隨著多家雲端服務供應商持續擴大算力部署、市場進入機櫃規模汰換期，公司營收結構將更聚焦於AI與高速網通領域，也為後續獲利能力持續上修奠定基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法