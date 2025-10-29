一展就看懂綠電！台電：還能體驗「RE300概念特調咖啡」

台電以「綠電」為主題推出「電物流 CONNECTING POWER WORLDS」特展。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕今年「台灣國際智慧能源週」（Energy Taiwan）與「台灣國際淨零永續展」（Net-Zero Taiwan）首度聯合展出，今在南港展覽館開幕。台電以「綠電」為主題推出「電物流 CONNECTING POWER WORLDS」特展，民眾參展之餘，還有機會體驗品嚐以甘蔗與美式咖啡採30/70比例調和的「RE300概念」特調咖啡。

台電展區即以「綠電」為主題，分為創能、儲能、節能及電力交易四大面向，以「物流運輸」象徵電網系統，視覺化呈現綠電從產出、儲存與調度，延伸到節能及銷售交易的過程。

請繼續往下閱讀...

台電表示，展區還特別規劃「綠電宇宙」電力交易模擬體驗，透過手機進入遊玩頁面即可化身綠電業者，選擇風、光、地熱、儲能等能源，並打造專屬綠電案場，再透過互動問答累積電力值，到市場上參與競標，實際體驗綠電從產出到交易的過程。

「電物流」展區專人向民眾解說。（記者廖家寧攝）

台電「電物流」特展今起至10月31日於南港展覽1館4樓「淨零永續展」M0519攤位展出（每日10-17時，31日10-16時），現場除深入解析綠電，展期間更規劃舉辦每日交流講座，主題涵蓋深度節能、RE30電力、小額綠電及電力交易平台等。

