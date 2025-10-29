雪梨黃金商店每天湧千人排隊搶購 澳洲人驚「沒見過這樣」

位於雪梨馬丁廣場的商店顧客盈門，退休人士和家庭擠滿了商店入口，等待搶購黃金。（取自雪梨先驅晨報）

〔財經頻道／綜合報導〕在印度排燈節期間可見民眾搶購黃金，由於這是一項珍貴的年度傳統，大排長龍很常見，但數千名澳洲人每天在雪梨市區排隊數小時購買黃金，不畏等待數小時搶購的情景卻很罕見。民眾驚訝表示，這是從未見過的事情。

黃金被視為傳統的避險投資。在澳洲的搶購狂潮中，數千人排隊數小時購買黃金。澳洲人普拉卡斯開車一小時來到雪梨中央商務區，卻發現馬丁廣場的ABC金銀條店外排了約400人的長隊，有些人隔夜排隊。他只好放棄，回家了。「我從未見過這樣的事情」，他告訴《衛報》。

根據澳媒News.com.au報導，本月初，位於馬丁廣場的同一家商店也曾顧客盈門，退休人士和家庭擠滿了入口，希望能購物。隊伍一直排到了第二天。該店總經理喬丹·埃利塞奧表示，一個多月以來，每天約有1000名顧客光顧該店，另有數千名顧客選擇在線上購買。

買家從城市各地趕來，有些人早上9點前就到，只為佔個好位置；還有些人則要等上幾個小時才能買到東西。為了因應客流高峰，黃金商店在過去兩週延長了營業時間，並新增了五名員工。他說：這是我們第一次看到需求持續增長。這有點像淘金熱。

現貨黃金在10月20日創下每盎司4381.21美元的歷史新高，隨後在周二回落至每盎司3965美元左右。

根據路透報導，黃金作為一種傳統的避險資產，在不確定時期具有避險作用，但同時也是無收益資產。今年以來，受持續的地緣政治和貿易緊張局勢以及預期中的美國降息的提振，黃金價格已上漲超過51%。

然而，隨著人們爭相搶購黃金，專家們卻對黃金市場發出警告。金融服務公司AMP的首席經濟學家Shane Oliver 本月初就開始警告說，排長隊可能是一個警告信號，表明市場正在轉向投機，並面臨回調的風險。「回調的風險正在上升」，他說。

10月22日，金價出現回檔，暴跌6.8%至每盎司4082.35美元，創下12年來最大單日跌幅。儘管金價在當週晚些時候略有回升，但最終仍以下跌收盤，結束了此前長達九週的歷史性漲勢。

