普發1萬464萬人直接入帳 11類人免登記申請

財政部初估，普發1萬約464萬人適用直接入帳。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕普發1萬將於11月5日開放登記，最快11月12日入帳。根據財政部統計，這次普發1萬直接入帳人數初估464萬人，較普發6000元增加39萬人，預計11月12日直接匯撥至個人帳戶。財政部次長李慶華提醒，普發現金官網（https://10000.gov.tw）24日已上線，提醒民眾不要誤認其他網址，目前還沒有開始登記，也還沒有開始發放，但很多詐騙網站、訊息已出現，提醒民眾不要受騙上當。

普發1萬領取方式比照普發6000元方式，採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。其中，適用直接入帳方式的對象有11類，包括：勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金的月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少、公費就養榮民、各級政府因公派駐國外無戶籍人員及其具我國國籍眷屬，這些類民眾不用做任何登記或申請動作，預計11月12日直接匯撥至其個人帳戶，初估約有464萬人。

李慶華今出席「2025財政部優質酒類認證成果發表會」，她表示，普發現金官網24日已上網，請民眾不要誤認其他網址，目前普發現金還沒有開始登記，也還沒有開始發放，真正開始登記是11月5日，但現在很多詐騙網站、詐騙訊息已經出現，希望大家不要誤點這些網站。她說，有464萬人不用做任何動作，政府就會把錢匯到個人帳戶，開始登記則是11月5日，郵局領現晚一點，請大家不要緊張。

財政部也公布最新打詐成果，截至10月22日止，涉詐網站停止解析3組，涉詐廣告下架51則，涉詐帳號下架與停權則有39組。李慶華表示，這次普發現金設有打詐專組，包括數發部、財政部等相關部會結合在一起，之前有很多不當的訊息、假冒的訊息，請大家不要上當受騙。

