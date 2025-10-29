碳交所攜手農業部林試所 建構自然碳匯生態系

碳交所今日與農業部林業試驗所簽訂合作備忘錄（MoU）。（碳交所提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕碳交所今日與農業部林業試驗所宣告攜手建構臺灣自然碳匯生態系，並簽訂合作備忘錄（MoU）。碳交所說明，雙方將結合林業專業與碳市場能量，推動自然碳匯專案、人才培育與產業實踐，協助企業從減排走向「以自然創造正向影響」的淨零解方。

碳交所董事長林修銘指出，在全球淨零趨勢下，自然碳匯已成為全球競逐的新戰略，國際科技巨頭亦積極投入，展現以自然解方加速負碳增匯的決心。

林修銘表示，碳交所將深化與林試所的合作，借重其林業研究專長，結合科研專業與市場機制，推動森林碳匯與碳權開發並進，並呼籲企業與地方政府應及早行動，將自然價值納入永續管理策略，讓碳匯成為兼具生態、經濟與社會價值的永續投資。

環境部署長蔡玲儀指出，「自然碳匯」是我國淨零轉型的關鍵戰略之一，在農業部與林試所長期努力下，已通過八項自然碳匯方法學與4個減量專案註冊，期望林試所與碳交所的合作，能協助企業深入了解自然碳匯減量方法及專案流程，推動產業積極投入。

農業部司長莊老達表示，自然碳匯是兼具吸碳與多重環境效益的高品質氣候解方。台灣在自然碳匯方法學與專案審查上十分嚴謹，產出的碳權將具備高品質與公信力。

莊老達說，本次碳交所與林試所的合作，盼深化產業與研究能量的連結，促進高品質碳匯專案的發展，推動以自然為本的氣候行動，為淨零注入新動能。

林試所所長曾彥學強調，林試所長期致力於臺灣森林經營與自然保育研究，目前通過的8個方法學中，有4項屬林業類別。林試所將持續深化林業類別方法學的研究，並與碳交所攜手推動「森林碳匯專案實務課程」，培育國內自然碳匯專業人才。

曾彥學表示，未來將組建由林試所主秘林俊成領軍的諮詢專家團，協助企業建立專案基礎知識，推動研究成果落實應用，提升自然資本價值。

