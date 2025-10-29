台達電強化半導體佈局 砸10億收購日本企業NRF

台達電為提供更全面的半導體設備電源方案，進一步強化半導體產業布局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）為提供更全面的半導體設備電源方案，進一步強化半導體產業布局，管理層今天表示，集團將透過子公司荷達電（Delta Electronics Netherlands B.V.）以50.24億日元（約新台幣10.34億元）收購日本射頻（RF）電源系統供應商Noda RF Technologies Co., Ltd. （NRF）90.23%股權。

台達電表示，集團先前就已持有NRF9.77%股權，加上本次預計收購的90.23%股權，公司將對NRF形成完全併購。NRF 總部在日本大阪，為半導體核心製程提供關鍵的射頻電源系統 （RF system） ，在半導體製程品質、晶片良率與精度扮演重要角色，廣泛應用於蝕刻、化學氣相沉積（CVD）、物理氣相沉積（PVD）等先進製程，同時也延伸至液晶面板製造等領域。

台達董事長暨執行長鄭平說，半導體是推動全球科技發展的基石，身為電源管理的領導廠商，集團在半導體設備產業亦提供客戶高效能的電源。NRF是射頻電源的專家，和台達技術相輔相成，過去的合作已為雙方奠定絕佳默契。相信NRF加入集團之後，將能強化產品組合，並在技術研發、業務拓展上，發揮更好的綜效，共同為全球半導體設備客戶提供更強而有力的支援。

NRF社長野田和利提到，NRF致力發展射頻電源系統，旗下產品在半導體設備及推動產業數位化進程中扮演不可或缺的角色。公司現以優異的研發能力與工程支援，在日本長期服務一線客戶並深獲好評。期待未來結合台達電的全球佈局、製造能力及業務優勢，為半導體應用創造更多價值。

