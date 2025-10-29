開放碼頭裝卸業外籍移工明定案 業者：遵照辦理

針對行政院會明天將拍板跨國勞動力精進方案，將新開放港口碼頭裝卸業申請外籍移工，預計明年上路。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕針對行政院會明天將拍板跨國勞動力精進方案，將新開放港口碼頭裝卸業申請外籍移工，預計明年上路。其中，為保障本國勞工，行政院也要求業者新聘一名外勞，就要按照比例幫最低薪資的本勞每月加薪2000元，且外勞合計不得超過其總員工數的50%。對此，港口碼頭裝卸業者表示，碼頭業者爭取多年，開放是好的，會遵照政府政策辦理。

不願具名的港口碼頭裝卸業者指出，港口碼頭裝卸業競爭激烈，主要是碼頭裝卸工人轉換工作容易，若一家業者薪資好、福利好、公司文化好，碼頭裝卸工人多會傾向到那家公司，且因缺工問題長久，裝卸工人也是主導議價的一方。

業者指出，碼頭裝卸工人薪資採取業務獎金制，開放外勞後，在工作分攤下，工時會降低，本國勞工的獎金也可能隨之減少，但2000元如何計算得出?事實上，可以找得到合適的人員，才是最重要；整體而言，在缺工多年下，開放外勞是好的方式，一定會遵照政府政策辦理。

