死亡前長期未入境 遺產稅申報扣除額有限制

南區國稅局表示，被繼承人死亡前長期未入境，遺產稅申報扣除額有限制。

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部南區國稅局表示，經常居住境外的國民或非中華民國國民，即「非居住者」，死亡時繼承人應就所遺境內財產向台北國稅局申報遺產稅，但無法主張配偶、直系血親卑親屬（如子女）、父母、農業用地作農業使用等扣除額，僅遺產稅免稅額、死亡前未償債務、國內喪葬費等可以適用。

南區國稅局說明，遺產稅課稅身分是以被繼承人於死亡前2年內在境內有無住所認定，若無住所則以有無居所及居留時間為認定依據。被繼承人若無下列情形之一，須依「經常居住境外者」規定辦理遺產稅申報，包括：1.死亡事實發生前2年內，在我國境內有住所者；2.在我國境內沒有住所但有所，且在死亡事實發生前2年內，在國內居留時間合計超過365天。

南區國稅局表示，被繼承人若為非居住者，其遺產稅課稅範圍、扣除額項目及申報管轄單位有差異，死亡時繼承人應就所遺境內財產向中央政府所在地主管稽徵機關（台北國稅局）申報遺產稅，但無法主張配偶、子女、父母、農業用地作農業使用等扣除額。

舉例說明，被繼承人甲君2024年12月在國外過世，遺有配偶及2名成年子女，繼承人於2025年7月向甲君出境時的戶籍所在地國稅局辦理遺產稅申報，該局調閱戶政登記及出入境資料，發現甲君自2022年11月出境，2024年12月在美國過世，期間都未曾回到台灣，即長達2年多居住國外，戶政機關依規定將甲君國內戶籍逕為遷出登記；由於甲君死亡前2年內在我國境內沒有住居所，屬於經常居住境外的國民，遺產稅管轄機關為台北國稅局，且配偶、2名子女、農業用地及國外喪葬費等扣除額無法扣除。

