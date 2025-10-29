台積電二期新廠17日已申報開工 中科管理局：隨時可開工

台積電中科二期廠正申報開工，中科管理局表示，台積電可隨時開工。（中科管理局提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台積電擴建二期新廠進度引外界關切，中科管理局今天表示，台積電已取得3張設備廠、生產廠及辦公大樓的3張建照，並已17日申報開工，因此隨時可開工，不過，台積電何時開工，則是相當低調；而根據台積電日前提出租地簡報，規劃1.4奈米製程廠，預計2028年量產，但得端視動工進程。

中科管理局今天舉行「中科創新、鏈動未來」記者會，局長許茂新介紹6家新創公司，分別是台灣鈣鈦礦科技、台灣圖靈鏈、濰元科技、寶泓生醫、臥龍智慧環境及台灣碳梭科技等六家新創團隊。

針對台積電的進度，中科管理局表示，17日申報開工，因此隨時可開工，至於何時開工，台積電至今未提出，相當低調。外界臆測，可能跟整個國際局勢有關。

由於中科管理局所執行的先期水保工程已完工， 副局長王俊傑指出，已與台積電進行會勘，台積電十七日申報開工後，就可以隨時開工。

中科台中園區擴建二期緊鄰台中園區西側，面積約 89.75公頃，台積電約有49.95公頃，副局長王俊傑表示，扣除了公共設施，還有約2.88公頃土地，目前尚未核備。

