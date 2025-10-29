聯電第3季每股獲利1.2元 近2年單季新高

晶圓代工廠聯電（2303）今召開法說會並公布第三季財報，合併營收新台幣591.3億元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）今召開法說會並公布第三季財報，合併營收新台幣591.3億元， 毛利率29.8%，營業利益111.18億元，加上業外收益挹注35.26億元，帶動稅後淨利達149.8億元，季增68.3%，稅後每股盈餘1.2元，創近二年以來單季獲利新高。前三季累計稅後淨利為316.61億元、年減18.2%，稅後每股盈餘2.54元，低於去年同期的3.12元。

聯電第三季合併營收為新台幣591.3億元，季微增0.6%、年減2.2%；毛利率達29.8%，稅後淨利為149.8億元，稅後每股盈餘為1.2元。聯電共同總經理王石表示，第三季觀察到多數市場領域的需求增加，帶動晶圓出貨量成長3.4%，產能利用率提升至78%。



王石指出，第三季受惠於智慧型手機和筆記型電腦的銷售回溫，推動客戶補貨訂單，22奈米營收已佔整體銷售超過10%。預計2025年將有超過50項產品設計定案（tape-outs），且預期22奈米營收貢獻在2026年將持續提升。依循為客戶提供高度差異化特殊製程的策略，近期宣布55奈米BCD平台已準備就緒，除了行動與消費性應用外，這項新平台符合最嚴格的車用標準，能廣泛應用於汽車及工業領域。

展望未來，王石表示，預期第四季晶圓出貨量將與第三季持平，2025年全年出貨量將達到低雙位數（low teens）成長。聯電未來將持續提供具競爭力的製程技術，以滿足市場多元化應用的需求，並預期能在全面性的市場復甦中受惠，特別是22奈米邏輯及特殊製程平台，將成為未來成長的主要動能。

