印度經濟可能超越中國 李顯龍指「這項結構」是致勝武器

新加坡前總理李顯龍表示，鑑於印度年輕人的人口結構和潛力，長期成長經濟指標可能會「趕上甚至超越中國」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報道〕新加坡前總理李顯龍表示，鑑於印度年輕人的人口結構和潛力，長期成長經濟指標可能會「趕上甚至超越中國」。

李顯龍在皇家國際事務研究所對話中，探討區域貿易動態以及中國在全球體系中的角色。他表示：「當然，如果印度要發展，而且根據預測，他們終有一天會發展起來，他們可能會趕上中國，甚至超越中國，因為他們的人口結構更加年輕，而中國的倫敦人口已經開始開始下降。」

李顯龍在回答有關各國應如何應對中國在區域間合作中日益增長的影響力的問題時，做出上述表述。他表示，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）仍然是一個有用的機制，儘管在印度決定不加入後，RCEP的區域平衡性有所下降。

他說：RCEP最初設想是一個涵蓋中國、東北亞、東南亞、東南亞和印度的東亞峰會夥伴關係。 「在這種架構下，我們認為已經囊括了主要經濟體，而且各方勢力均衡：中國和印度，雖然印度的GDP實際上只有中國的東南亞」。

李補充說：澳洲和紐西蘭這兩個美國的盟友的加入，確保了「該集團不會反超美」。然而，在印度進程後期退出，導致RCEP最終成為「東協+東北亞+澳洲」。李表示希望「有朝一日印度會準備好參與」。

