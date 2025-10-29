自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

亞洲最快樂的城市 「夢想之城」奪榜首 前十名台灣缺席

2025/10/29 15:24

英國雜誌《Time Out》一項調查，印度孟買獲評為亞洲最快樂的城市。（路透）英國雜誌《Time Out》一項調查，印度孟買獲評為亞洲最快樂的城市。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據英國雜誌《Time Out》的一項調查，印度孟買獲評為亞洲最快樂的城市，高達94%的當地居民表示他們的城市為他們帶來了快樂。

為了編制這份榜單，該雜誌調查了超過1萬8000名城市居民，收集了他們對文化、夜生活、美食和生活品質的看法。

調查並根據以下五點對自己所在城市的評價：

1. 我的城市讓我感到快樂
2. 在我的城市，我比在我訪問或居住過的其他地方感到更快樂
3. 在我的城市，人們看起來很快樂
4. 我在我的城市提供的日常體驗中找到了快樂
5.在我的城市，我的幸福感最近增長了很多。

孟買是印度的金融和娛樂之都，有「夢想之城」的美譽。它是印度電影產業寶萊塢的中心，也是印度儲備銀行和孟買證券交易所等主要金融機構的樞紐。

這座城市也以其令人驚嘆的維多利亞式和裝飾藝術風格建築、印度門等標誌性地標、熱鬧的海灘、充滿活力的夜生活以及聯合國教科文組織世界遺產而聞名。

中國首都北京排名第二，93%的當地居民表示他們的城市讓他們感到幸福，第三名是金融中心上海。泰國清邁和越南河內分別排名第四和第五。

其他排名前十的城市分別是印尼的雅加達、香港、泰國的曼谷、新加坡和韓國的首爾。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財