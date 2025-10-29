亞洲最快樂的城市 「夢想之城」奪榜首 前十名台灣缺席

英國雜誌《Time Out》一項調查，印度孟買獲評為亞洲最快樂的城市。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據英國雜誌《Time Out》的一項調查，印度孟買獲評為亞洲最快樂的城市，高達94%的當地居民表示他們的城市為他們帶來了快樂。

為了編制這份榜單，該雜誌調查了超過1萬8000名城市居民，收集了他們對文化、夜生活、美食和生活品質的看法。

調查並根據以下五點對自己所在城市的評價：

1. 我的城市讓我感到快樂

2. 在我的城市，我比在我訪問或居住過的其他地方感到更快樂

3. 在我的城市，人們看起來很快樂

4. 我在我的城市提供的日常體驗中找到了快樂

5.在我的城市，我的幸福感最近增長了很多。

孟買是印度的金融和娛樂之都，有「夢想之城」的美譽。它是印度電影產業寶萊塢的中心，也是印度儲備銀行和孟買證券交易所等主要金融機構的樞紐。

這座城市也以其令人驚嘆的維多利亞式和裝飾藝術風格建築、印度門等標誌性地標、熱鬧的海灘、充滿活力的夜生活以及聯合國教科文組織世界遺產而聞名。

中國首都北京排名第二，93%的當地居民表示他們的城市讓他們感到幸福，第三名是金融中心上海。泰國清邁和越南河內分別排名第四和第五。

其他排名前十的城市分別是印尼的雅加達、香港、泰國的曼谷、新加坡和韓國的首爾。

